Arbetar du i butik idag och söker nästa steg?
Gott Bröd i Örnsköldsvik AB / Butikssäljarjobb / Umeå Visa alla butikssäljarjobb i Umeå
2026-08-06
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, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet från livsmedelsbutik och trivs med ansvar, kundkontakt och att skapa välfyllda och attraktiva avdelningar?
Nu söker vi på Polfärskt en ny medarbetare till vårt team i Umeå.
Hos oss får du en varierad roll där du ansvarar för att några av Sveriges mest välkända brödvarumärken alltid finns på plats i butik. Samtidigt får du fördelen av att arbeta huvudsakligen dagtid på vardagar, med stor frihet under ansvar och en konkurrenskraftig lön.Publiceringsdatum2026-08-06Om tjänsten
Som säljande distributör hos Polfärskt är du en viktig länk mellan våra varumärken och våra kunder.
Dina arbetsdagar kommer vara omväxlande. Ibland arbetar du på vårt lager där du plockar och lastar varor. Andra dagar besöker du livsmedelsbutiker i Umeå med omnejd där du ansvarar för:
Påfyllning av brödavdelningar
Beställningar och sortimentsarbete
Exponering och försäljning
Kundkontakt med butikspersonal och handlare
Säkerställande av rätt mängd bröd vid rätt tidpunkt
Du arbetar med välkända varumärken som Polarbröd, Fazer, Korvbrödsbagarn, Gille och Hägges.
Ingen dag är den andra lik och du har stor möjlighet att själv påverka hur du planerar och genomför ditt arbete.
Vi tror att du
Har erfarenhet från arbete i livsmedelsbutik
Är van att ta ansvar och arbeta självständigt
Är serviceinriktad och tycker om kundkontakt
Har god känsla för försäljning och exponering
Är strukturerad och gillar att planera ditt arbete
Trivs med ett fysiskt aktivt arbeteKvalifikationer
Erfarenhet från arbete i butik
B-körkort
Meriterande
Truckkort
Erfarenhet av beställningsarbete eller varuplock inom dagligvaruhandeln
Därför ska du välja Polfärskt
✅ Arbetstid huvudsakligen dagtid på vardagar
✅ Konkurrenskraftig lön
✅ Stor frihet under ansvar
✅ Varierade arbetsdagar
✅ Stark lokal organisation och välkända varumärken
✅ Möjlighet att utvecklas inom försäljning och dagligvaruhandel
Om Polfärskt
Polfärskt är en av Sveriges ledande distributörer av matbröd och fikabröd. Varje dag ser vi till att tusentals konsumenter möts av välfyllda brödhyllor med produkter från några av marknadens starkaste varumärken.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad ute i butik varje dag.Så ansöker du
Låter detta som nästa steg för dig?
Skicka in din ansökan redan idag. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05
E-post: jonas.forsberg@polfarskt.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gott Bröd i Örnsköldsvik AB
(org.nr 556765-0006)
Tegelslagarvägen 46 (visa karta
)
906 22 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Polfärskt Bröd Umeå Kontakt
Ägare
Jonas Reyes Forsberg jonas.forsberg@polfarskt.se 070-300 15 90 Jobbnummer
10024341