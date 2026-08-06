Uthyrare/Servicetekniker till Hyreslandslaget i Högdalen
HLL Hyreslandslaget Sverige AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-08-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HLL Hyreslandslaget Sverige AB i Stockholm
, Täby
, Norrtälje
, Borås
, Alingsås
eller i hela Sverige
Trivs du bäst där arbetsdagarna är varierade och där teamwork och service är en självklar del av jobbet? Hos oss händer det mycket, kunder som behöver hjälp snabbt, maskiner ska ut och in och ordrar som ska hanteras effektivt. Vi söker dig som gillar ett högt tempo, skapar struktur när många saker händer samtidigt och som vill arbeta i en roll där service möter verkstad.
Att jobba som Uthyrare/Servicetekniker hos oss
I rollen som så kallad Hybrid (Uthyrare/Servicetekniker) blir du en viktig del i den dagliga verksamheten, från kundkontakt till tekniskt underhåll. Tillsammans med dina kollegor på depån ansvarar du för uthyrning av maskiner, hanterar kundfrågor samt returmottagning och utlämning av maskiner och utrustning. Samtidigt ser du till att maskinparken är i utmärkt skick för kunderna, genom service, rekonditionering och enklare reparationer av maskiner.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
• Ge service till kunder i depån, via telefon och mejl
• Ansvara för returmottagning och utlämning av maskiner och utrustning
• Hantera ordrar i systemet
• Genomföra funktionskontroller och dokumentation av maskiner som återlämnas
• Serva, rekonditionera och testa maskiner inför ny uthyrning
• Utföra enklare reparationer
• Beställa reservdelar och tillbehör
• Koordinera leveranser och hämtningar tillsammans med kollegor
Vi söker dig som
Vi söker dig som trivs i en roll där service, teknik och samarbete står i fokus. Du är ansvarstagande, kommunikativ och har lätt för att skapa goda relationer med både kunder och kollegor. Du gillar att arbeta i team, bidrar med positiv energi och motiveras av att hjälpa andra och få verksamheten att fungera smidigt tillsammans. Du har ett tekniskt intresse och är nyfiken på att utvecklas inom både tekniken och kundservice.Publiceringsdatum2026-08-06Kvalifikationer
Gymnasieutbildning eller motsvarande
Grundläggande datorvana och systemkunskap
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från kundservice, butik eller uthyrningsverksamhet
Erfarenhet av service- eller verkstadsarbete
Hos oss får du
🤝 Ett sammansvetsat team där vi stöttar varandra 🚀 En varierad vardag med möjlighet att utvecklas 🔧 Arbeta nära teknik, maskiner och kunder 💬 En arbetsplats där din inställning och ditt engagemang gör skillnad
Vi tror på laget före jaget. Att hjälpas åt, dela kunskap och arbeta tillsammans för att skapa både resultat och trivsel är en självklarhet. Vi tror på engagemang, samarbete och att man når längst när man utvecklas tillsammans.
Några av våra ledord
# Klart att det går
# Lita på magkänslan
# Investera är växaSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande.
Vi önskar dig en härlig sommar! Under semesterperioden kan vår återkoppling ta något längre tid än vanligt, vi återkommer så snart vi kan.Om företaget
Hos HLL Hyreslandslaget får du arbeta i ett av Sveriges ledande maskinuthyrningsbolag, som förser den svenska bygg och anläggningsbranschen med maskiner. Sedan starten 2011 har vi idag 26 depåer runt om i landet, varav 17 finns i Stockholmstrakten. Vi hyr ut bygg- och anläggningsmaskiner samt liftar, bodar och vagnar.
Frågor?
Kontakta ansvarig rekryterare Hanna Luokkamäki på mejladress: hanna.luokkamaki@hllab.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8162749-2133678". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HLL Hyreslandslaget Sverige AB
(org.nr 556887-4753), https://hll.teamtailor.com
Stallarholmsvägen (visa karta
)
124 59 BANDHAGEN Arbetsplats
HLL Hyreslandslaget Jobbnummer
10024342