Projektcontroller till ett av Sveriges största industriprojekt | Luleå
OIO Väst AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-08-06
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Om rollen
Som Projektcontroller blir du en viktig del av projektorganisationen och ansvarar för den finansiella uppföljningen i ett större projekt. Projekten sträcker sig ofta över flera år och omsätter miljardbelopp, vilket innebär att varje projekt i praktiken fungerar som ett eget företag med en egen organisation.
Du arbetar nära projektledning, controllers och andra nyckelpersoner och bidrar med analyser, ekonomisk uppföljning och beslutsunderlag som hjälper projektet att nå sina mål. Rollen innebär också att du presenterar ekonomiska analyser och driver diskussioner kring avvikelser och förbättringsåtgärder tillsammans med styrgrupper och kunder.
Det här är en roll för dig som trivs med ansvar och känner dig trygg i att utmana när siffrorna visar att något behöver förändras.
Exempel på arbetsuppgifterAnsvara för ekonomisk uppföljning av större projekt.
Analysera projektens lönsamhet, kostnader och ekonomiska utfall.
Ta fram prognoser, rapporter och beslutsunderlag.
Presentera analyser och ekonomiska resultat för projektledning och styrgrupper.
Identifiera risker, avvikelser och förbättringsmöjligheter.
Vara ett affärsstöd till projektledare och bidra till ekonomiska beslut genom hela projektets livscykel.
Vi söker dig som
Har arbetat som Projektcontroller, alternativt Business Controller eller Controller med ansvar för större projekt eller affärsområden.
Du har en akademisk utbildning inom ekonomi, industriell ekonomi eller liknande och känner dig trygg i ekonomisk analys, prognoser och finansiell uppföljning.
För att lyckas i rollen ser vi att du:Har erfarenhet som Controller eller Projektcontroller.
Är van att arbeta nära verksamheten och projektledningen.
Har mycket god analytisk förmåga.
Är kommunikativ och trygg i att presentera ekonomiska analyser för olika intressenter.
Inte är rädd att ifrågasätta, utmana och driva diskussioner när det behövs.
Trivs i en roll där du både analyserar och påverkar.
Vem är du?
Vi söker en person med integritet, affärsmässighet och ett tydligt sätt att kommunicera.
Du är analytisk och strukturerad, men minst lika viktig är din förmåga att skapa genomslag. Du vågar lyfta avvikelser, ställa frågor och bidra med nya perspektiv även i komplexa diskussioner. Du är lugn under press och har den emotionella stabilitet som krävs för att hantera stora projekt och många intressenter.
Om företagetDu blir en del av ett av Nordens ledande teknik- och installationsföretag med en stark position inom industri, energi och samhällsinfrastruktur. Företaget driver några av Sveriges största projekt kopplade till den gröna industriomställningen och erbjuder en arbetsmiljö där samarbete, utveckling och långsiktighet står i fokus.
Här får du möjlighet att arbeta i projekt som gör verklig skillnad – tillsammans med några av branschens främsta specialister.
Övrig informationPlacering: Luleå
Omfattning: Heltid
Start: Hösten 2026
Arbetssätt: Rollen är huvudsakligen kontors- och projektbaserad med hög närvaro på projektkontoret.
Om anställningen
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av vår kund. Rekryteringsprocessen hanteras av OIO.
Placering: Vi söker personer till den här rollen både i Göteborg och Stockholm
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
OIO Öst AB Kontakt
Consultant Manager
Linn Strand linn.strand@oio.se Jobbnummer
10024331