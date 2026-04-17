Personlig assistent till man
2026-04-17
Jag är en man i 30 års åldern som söker dig som vill jobba som personlig assistent. Jag behöver stöd i alla moment så som kommunikation, hygien, hushållssysslor och allt som hör min vardag till. Du arbetar med mig i min lägenhet eller i de miljöer jag vistas. Jag har en aktiv fritid och går på daglig verksamhet, sjunger och rider. Mina assistenter är mina förlängda armar och ben och hjälper mig med kommunikationen när jag behöver.
Vilka egenskaper bör du ha?
Ditt jobb är ett serviceyrke som ställer stora krav på personliga egenskaper. Jag söker en inkännande, flexibel och lugn person med stort tålamod. Någon som tycker om att jobba med människor och som vill vara med och göra min vardag meningsfull. Jag söker dig som är bra på att känna av olika situationer och är trygg i dig själv. Jag vill också att du förstår vikten att följa mina rutiner.
Om jobbet:
Jag har assistans dygnet runt, alla dagar i veckan. Arbetstiderna är förlagda på dygnspass kl.08:00-08:00 med jour nattetid. Jag söker nu någon som vill jobba när mina ordinarie personal har frånvaro. Hos mig arbetar både kvinnor och män.
Sök jobbet:
Du söker jobbet genom att skapa ett konto och fyller i din profil. Där kan du ladda upp CV och personligt brev. När profilen är klar klickar du på ''lediga tjänster'' och söker denna tjänst. Vi rekryterar löpande så vänta inte med din ansökan! Vi erbjuder all nödvändig introduktion och utbildning för samtliga nyanställda, för att du ska känna dig trygg i din arbetsroll som personlig assistent. Du kommer även att få gå de utbildningar som A-Assistans rekommenderar. Dina ansökningshandlingar gås igenom av personal på A-Assistans samt av kundens anhöriga.
Om A-Assistans:
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har drygt 500 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Östersund och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner. Så ansöker du
