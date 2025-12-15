Personlig assistent till man
2025-12-15
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
För oss på MRF Assistans är du som brukare en kärna i vår verksamhet, som vi vårdar. Du är inte beroende av våran samordning utan vi är beroende av dig som brukare.
Vårt syfte är att försöka ge en god omvårdnad, där du känner en meningsfull tillvaro att tillgodose dina behov inte bara kroppsliga utan även det psykiska och sociala behovet.
Vi försöker att ta tillvara på dina speciella egenskaper uppmuntra och stimulera din unika personlighet, samt ta hänsyn till dina reaktioner på olika saker.
Denna tjänst är en deltidstjänst på mellan 50-60%. Du som söker denna tjänst ska vara flexibel, noggrann och följa de regler som gäller för arbetet. Arbetsuppgifterna är att hjälpa brukaren med samtliga grundläggande behov. Att vara brukarens förlängda armar och ben i vardagen. Att kunna hantera olika typer av lift och förflyttningar. Meriterande om du har arbetat som personlig assistent sedan tidigare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
Ansök via mejl
E-post: levi@mrfassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arvika".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mrf Assistans I Sverige AB
(org.nr 559230-6327)
671 30 ARVIKA
För detta jobb krävs körkort.
9645207