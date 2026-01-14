Personlig assistent till kvinna i Malmö
Albatross Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-01-14
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Albatross Personlig Assistans AB i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Lund
, Svedala
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv? Där kvalité och närhet är viktigt. Välkommen till oss på Albatross! Lär känna oss bättre på www.albatross-pa.se
Vår brukare är en kvinna i 50-års åldern bosatt i Malmö. Kvinnan har en utvecklingsstörning och talar med ett litet ordförråd. Utmanande beteende och viktigt att kunna arbeta efter uppsatta utarbetade rutiner för att hon ska må bra.
Albatross Personlig Assistans AB söker nu efter en ny assistent till vår kvinnliga brukare i Malmö. Du arbetar dygn 08-08. Varannan helg. Tjänsten är på ca 90%.
Företagsinformation
Albatross personlig assistans AB är det lilla, familjära assistansföretaget. Målsättningen med Albatross är att förbli personliga med högt ställda krav på service och kvalité. Vår grundidé är att varenda brukare, assistent och anhörig tillåts ta plats och har rätt till ett proffsigt, engagerat, individuellt bemötande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Albatross Personlig Assistans AB
(org.nr 556819-5878) Kontakt
Veronika Vallberg veronika@albatross-pa.se Jobbnummer
9683871