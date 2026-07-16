Personlig assistent till kvinna i Malmö

Albatross Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö
2026-07-16


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Albatross Personlig Assistans AB i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Lund eller i hela Sverige

Vill du ha ett jobb där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv? Där kvalité och närhet är viktigt. Välkommen till oss på Albatross! Lär känna oss bättre på www.albatross-pa.se

Vår brukare är en kvinna i 50-års åldern bosatt i Malmö. Kvinnan har en utvecklingsstörning och talar med ett litet ordförråd.

Albatross Personlig Assistans AB söker nu efter en ny assistent till vår kvinnliga brukare i Malmö. Du arbetar dygn 08-08. Tjänsten är på ca 90%.
Företagsinformation
Albatross personlig assistans AB är det lilla, familjära assistansföretaget. Målsättningen med Albatross är att förbli personliga med högt ställda krav på service och kvalité. Vår grundidé är att varenda brukare, assistent och anhörig tillåts ta plats och har rätt till ett proffsigt, engagerat, individuellt bemötande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
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Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Albatross Personlig Assistans AB (org.nr 556819-5878), https://albatross.tidvis.se/lediga_tjanster
Sankt Lars väg 42 A (visa karta)
222 70  LUND

Kontakt
Uppdragschef
Veronika Vallberg
veronika@albatross-pa.se
046-26 10 171

Jobbnummer
10004243

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