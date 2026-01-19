Personlig assistent till kvinna i Borlänge!
Kompis Assistans, Ekonomisk Fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borlänge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Borlänge
2026-01-19
Nu söker vi dig som vill jobba som personlig assistent till 60-årig kvinna i Borlänge. Vi ser gärna att du som söker tjänsten är kvinna och har erfarenhet av personlig assistans sen tidigare. Du behöver nödvändigtvis inte kunna allt från start, utan vi värdesätter att det känns bra och att tjänstens omfattning passar din livssituation.
I dina arbetsuppgifter ingår att vara behjälplig med grundläggande behov som:
• Av- och påklädning
• Matintag, matlagning och medicinering
• Personlig hygien
• Förflyttning med och utan rullstol
Men även att vara en hjälpande hand vid fix på hemmaplan eller att ta sig ut på aktiviteter. Kan exempelvis vara ett loppisbesök, en tur till barnen eller en promenad i skogsmiljö på jakt efter svamp.
Tjänstens omfattning
Tjänsten som är just nu är schemalagt arbete varannan helg samt extrapass vid ordinaries ledighet eller sjukdom. Sen kan längre resor förekomma där vi gärna ser att du har möjlighet att följa med. Ett exempel är till stugan som ligger i norra Sverige
Vem är du?
Du som person är trygg i din yrkesroll, är lyhörd och har förmågan att se vad andra behöver - även om det inte alltid sägs i ord. För att passa i rollen behöver du uppfylla kraven:
• Tidigare erfarenhet av personlig assistans
• Är rökfri
• Har körkort
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift
Arbetstider: Dag, kväll och helg
Anställningsvilkor: Deltid
Tillträde: Omgående
För oss på Kompis Assistans är det viktigt att kunna ha en god kommunikation med våra kandidater samt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och vi ber därför vänligen att skicka in ansökan via länken digitalt och inte genom e-post.
Det här erbjuder vi dig som anställd hos oss!
• Längre uppsägningstider än vad kollektivavtalet regler
• Marknadsmässiga löner
• Kompetens- och utvecklingsmöjligheter
• Friskvårdsbidrag
• Handikappanpassade semesterhus i Sälen och
Spanien att semestra i
• Profilkläder från vår egen webbshop
• Assistentträffar runt om i landet
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.
Om Kompis Assistans
Kompis Assistans EF gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna leva sina liv som alla andra, utifrån sin egen förmåga och vilja. Hos oss är alla lika mycket värda och vi strävar efter rättvisa förhållanden för våra assistansberättigade och medarbetare.
Vår vision är att vara det tryggaste valet, nu och i framtiden.
Kompis Assistans EF erbjuder sedan 1995 personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi verkar i hela Sverige och vårt huvudkontor är placerad i Borlänge och har även kontor i Sundsvall, Stockholm och Hässleholm.
Kompis Assistans är en av de 25 största assistansanordnarna i Sverige med cirka 650 medarbetare.
Personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det innebär att du behöver vara trygg i dig själv och lyhörd för andras behov. Självbestämmande, valfrihet, integritet och delaktighet är Kompis Assistans värderingar och något som du förväntas arbeta utifrån.
Belastningsregistret
För att få arbeta som personlig assistent hos oss måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister - utdrag (442.3). Viktigt att tänka på är att polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Utdraget kommer att efterfrågas vid en eventuell intervju.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kompis Assistans, Ekonomisk Fören
, https://kompisassistans.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kompis Assistans Kontakt
Teamchef
Alexandra Perdèn alexandra.perden@kompisassistans.se Jobbnummer
9690742