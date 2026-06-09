Personlig assistent till kvinna i Borlänge!
Kompis Assistans, Ekonomisk Fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borlänge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Borlänge
2026-06-09
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eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som vill jobba som personlig assistent till 60-årig kvinna i Borlänge. Vi ser gärna att du som söker tjänsten är kvinna och har erfarenhet av personlig assistans sen tidigare. Du behöver nödvändigtvis inte kunna allt från start, utan vi värdesätter att det känns bra och att tjänstens omfattning passar din livssituation.
I dina arbetsuppgifter ingår att vara behjälplig med grundläggande behov som:
Av- och påklädning
Matintag, matlagning och medicinering
Personlig hygien
Förflyttning med och utan rullstol
Men även att vara en hjälpande hand vid fix på hemmaplan eller att ta sig ut på aktiviteter. Kan exempelvis vara ett loppisbesök, en tur till barnen eller en promenad i skogsmiljö på jakt efter svamp.
Tjänstens omfattning
Tjänsten som är just nu är schemalagt arbete varannan helg samt extrapass vid ordinaries ledighet eller sjukdom. Sen kan längre resor förekomma där vi gärna ser att du har möjlighet att följa med. Ett exempel är till stugan som ligger i norra Sverige
Vem är du?
Du som person är trygg i din yrkesroll, är lyhörd och har förmågan att se vad andra behöver - även om det inte alltid sägs i ord. För att passa i rollen behöver du uppfylla kraven:
Tidigare erfarenhet av personlig assistans
Är rökfri
Har körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift
Arbetstider: Dag, kväll och helg
Anställningsvilkor: Deltid
Tillträde: Omgående
För oss på Kompis Assistans är det viktigt att kunna ha en god kommunikation med våra kandidater samt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och vi ber därför vänligen att skicka in ansökan via länken digitalt och inte genom e-post.
Det här erbjuder vi dig som anställd hos oss!
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Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: alexandra.perden@kompisassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-119522". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kompis Assistans, Ekonomisk Fören
, https://kompisassistans.se/
Borganäsvägen 46 (visa karta
)
784 33 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kompis Assistans Kontakt
Alexandra Perdèn alexandra.perden@kompisassistans.se Jobbnummer
9954693