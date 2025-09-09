Personlig assistent till flicka i Angered
2025-09-09
ELFA Assistans i Sverige AB bedriver personlig assistans och vänder sig till personer med funktionsnedsättning som vill leva ett aktivt och utvecklande liv. All verksamhet bedrivs med utgångspunkt i LSS intentioner om individens rätt till delaktighet, självbestämmande, integritet och inflytande. Vår vision är att företaget ska betraktas som ett kompetent och personligt assistansbolag som genom samverkan uppnår höga resultat vad gäller nöjdhet hos brukare, anhöriga och medarbetare.
Vi söker nu en personlig assistent till en 5-årig flicka som behöver mycket stöd i sin vardag. Arbetet innebär att hjälpa henne i alla dagens situationer och aktiviteter, såsom med personlig omvårdnad, måltider, lek och övriga vardagsmoment. En viktig del av uppdraget är också att ge aktiv tillsyn under hela dagen.
Utifrån brukarens önskemål söker vi i första hand en daritalande kvinnlig assistent med erfarenhet av epilepsi.
För att passa för uppdraget behöver du vara lugn, trygg, ha tålamod och en förmåga att vara lyhörd, även för icke-verbal kommunikation.
Då kunden är minderårig kommer det att krävas att du som blir aktuell för tjänsten lämnar ett belastningsregister från polisen. Det är viktigt att du beställer det utdrag som gäller för arbete med barn med funktionsnedsättning. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Rekryteringen förväntas ske omgående, så vi rekommenderar dig som är intresserad av tjänsten att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
