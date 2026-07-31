Personlig assistent till deltidstjänst under dagtid
Sanda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ulricehamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ulricehamn
2026-07-31
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Är en 35årig man och bor i Tvärred tillsammans med sambo, våra barn och två katter. Jag är oftast en glad och aktiv person som vill göra det mesta jag har lust för så länge orken och energi finns. Barnen är min högsta prioritet och jag vill vara så delaktig jag bara kan. Det innebär bland annat att jag med hjälp av assistent hämta från förskolan på eftermiddagarna så ofta jag orkar och kan. Det är därför viktigt att du tycker om barn och känner dig bekväm med att handskas med barn alternativt är positiv till att försöka bli det.
Exempel på annat jag gillar att göra kan bland annat vara att gå ut och vara utomhus, träna, laga mat, baka, kolla på fotboll, lyssna på musik mm. Gillar även att ha ren egen tid ibland.
Jag behöver hjälp med det mesta i min vardag. Allt från att göra något av mina intressen, till på- och avklädning av kläder, gå på toaletten eller duscha.
Jag har inga problem med att kommunicera via tal och skrift. Jag kan till viss del stå med hjälp av hjälpmedel och jag har alla hjälpmedel jag behöver som rullstol, permobil, glidbräda, duschstol, gåbord och lift. Har egen bil som jag kan köra själv och har även färdtjänst. Har muskelsjukdom FSHD i den värre graden. FSHD påverkar mer eller mindre i stort sett alla muskler i kroppen, blir svagare med tiden och har kronisk smärta. Blir även lätt psykiskt trött pga att leva med de fysiska förutsättningar och begränsningar som sjukdomen ger.
Jag söker assistenter som vill jobba dagtid 07:00-17:30 främst måndag-fredag, kan komma förfrågningar om helgarbete. Jag önskar att du som söker är en lyhörd person och kan ta till dig instruktioner. Ett plus är om du är i ganska nära ålder jämfört med mig själv, men det är inget krav då det är personligheten som avgör. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Sanda Assistans AB
(org.nr 559101-9129)
504 51 BORÅS Kontakt
Kontakt
Anders Johansson anders@sandaassistans.se 0721697636 Jobbnummer
10016834