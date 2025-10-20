Personlig assistent till barn
A-Assistans Leimir AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Järfälla
2025-10-20
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Assistans Leimir AB i Järfälla
, Sollentuna
, Danderyd
, Täby
, Stockholm
eller i hela Sverige
Personlig assistent till 5-årig flicka som det är full fart i.
Du skall vara en stabil, ansvarsfull person som tycker om att leka. Du skall ha lika nära till skratt och bus som till att vara lugn när hon går upp i affekt och behöver en assistent som kan finnas där och försöka avleda henne.
Du behöver passa in att arbeta i en familj, det är en förutsättning att det känns bra från båda håll. Arbetstid är efter skolan/kvällar och ev nätter både vardagar och helger. Du arbetar hemma hos familjen och följer med på aktiviteter som kunden gör.
Du kommer ha introduktion med föräldrarna.
Vi kommer begära att du visar upp utdrag ur belastningsregister för att arbeta med barn inom LSS
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har ca 600 personliga assistenter anställda.
Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Västerås, Östersund och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner.
A-Assistans erbjuder all nödvändig introduktion för samtliga nyanställda för att du ska känna dig trygg i din arbetsroll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Järfälla". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A-Assistans Leimir AB
(org.nr 556637-8963)
175 44 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Där kunden befinner sig Jobbnummer
9565221