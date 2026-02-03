Personlig Assistent Stockholm/sollentuna Timanställning
2026-02-03
Perfekt arbete för dig som studerar och vill arbeta extra både vardagar och helger. Här finns ett arbete som personlig assistent hos en härlig och glad pojke som bor varannan vecka hos pappa i centrala Stockholm och varannan vecka hos mamma i Sollentuna. För rätt person finns ett viktigt arbete för dig som kan arbeta på timmar vid sjukdom eller ledighet av ordinarie personal, med möjlighet för fler timmar.
Vi söker dig som är ansvarstagande kommunikativ och omtänksam. Du behöver självklart förstå och kommunicera med kunden men också med andra personer i hans vardag - anhöriga och kollegor. Det är viktigt att du är en person som kan vara flexibel och ställa upp och ta extrapass om någon kollega är sjuk eller har semester. Vi ställer för vår kund och varandra i arbetsgruppen.
Arbetet som assistent här är väldigt varierande men kan beskrivas bäst som stöd och omvårdnad i vardagen, ett viktigt och ansvarsfullt arbete som också varvas med lek och skratt! Kunden har assistans dygnets alla timmar och hans assistenter finns också med honom under skoltid.
Assistentens roll och erfarenhet
Du som söker behöver vara minst 18 år. Ansvarstagande, positiv, energisk och initiativrik.
Du behöver även vara tålmodig och låta saker ta tid ibland. Viktigast är ändå att personkemin stämmer och att du som resten av teamet vill skapa förutsättningar till utveckling och göra varje dag värdefull.
Meriterande erfarenheter
• Svenska i tal och skrift.
• Erfarenhet av omvårdnad.
• Erfarenhet av arbete med barn med funktionsnedsättning.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
• På timmar - extra vid behov vid ordinarie assistents sjukfrånvaro och semester.
• Varierade arbetstider, dagtid, kväll, natt och även helger.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård och utbildningar.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
Enligt kollektivavtal. Fremia.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fmf Assistans AB
9720123