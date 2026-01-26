Personlig assistent sökes till trygg och varm assistentgrupp
Sanda Assistans grundades i Sandared av vår VD Betty Olsson. Vi har blivit något större med åren men hjärtat sitter kvar på rätt ställe. Grunden till vår vision är att "alla är lika olika och olika lika" och därför krävs rätt matchning av assistenter. Vi söker därför dig som vill göra skillnad i en annan persons vardag.
Som person är du ansvarstagande, ärlig och lösningsfokuserad. Uppdraget kräver att du är serviceinriktad och flexibel samt har förmågan att bemöta kunden på ett bra sätt. Hos oss på Sanda Assistans får du chansen att verkligen hjälpa andra och skapa en meningsfull vardag för personer som är i behov av stöd. Vi tror på att trivsel och en bra arbetsmiljö skapar de bästa förutsättningarna för alla. Därför arbetar vi ständigt med att se till att du har en positiv arbetsmiljö där du kan känna dig stolt över ditt jobb och dina insatser. Givetvis har vi kollektivavtal mm.
Om arbetet
Jag är en man på 31 år som söker en ny personlig assistent till min härliga assistentgrupp, då en av mina assistenter ska gå på föräldraledighet.
Jag har autism och en utvecklingsstörning och behöver stöd i stora delar av min vardag.
Det allra viktigaste för mig är att du är en lugn, trygg och omtänksam person och att du ser detta som ett långsiktigt arbete, så att vi kan bygga en stabil och förtroendefull relation. Jag har nämligen svårt för att ta in nya personer i mitt liv, och därför betyder kontinuitet mycket för mig.
Jag går till daglig verksamhet två dagar i veckan, och då följer du som assistent med mig dit. I ditt uppdrag ingår att motivera mig att påbörja, genomföra och avsluta aktiviteter, samt att vara strukturerad och stödjande i vardagen. Jag är själv en snäll och omtänksam person som behöver bemötas med respekt, tydlighet och godhet.
Jag tycker om att vara ute och går långa promenader varje dag, ibland flera stycken, så du behöver ha god kondition. Humor är också viktigt för mig - personer som har lätt till skratt och kan vara varma och avslappnade får mig att må bra.
Min energi varierar från dag till dag. Vissa dagar orkar jag mer, andra mindre. Därför behöver du kunna uppskatta ett lugnt och stillsamt tempo i perioder, och ha förståelse för att anpassning är en del av jobbet.
Jag söker dig som:
Har erfarenhet av personlig assistans eller annan stödjande roll
Har kunskap om autism och förstår vikten av ett anpassat bemötande
Kan ta till dig både muntliga och skriftliga instruktioner och utföra dem
Är initiativrik men följsam i mitt tempo och mina rutiner
Är tydlig, strukturerad och lösningsfokuserad
Är snäll, omtänksam och har ett genuint engagemang för att hjälpa andra människor
Du ska vara flytande i svenska språket, både i tal och skrift, då jag har svårt att förstå otydligt tal
Är rökfri, då jag är mycket känslig för rök
Arbetstider:
Dagtid: 07.00-18.00
Kväll: 15.00-21.00
Helg: 18.00-18.00 (24 h pass med sovande jour)
Det är viktigt att du kan vara flexibel och hoppa in på extrapass vid behov, till exempel vid sjukdom eller ledighet i gruppen. Ersättning
Månatlig löneutbetalning
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
Detta är ett deltidsjobb.
Sanda Assistans AB (org.nr 559101-9129)
Caroline Säljö 0768607193
9705833