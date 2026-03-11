Personlig assistent sökes till skojfrisk tonåring
2026-03-11
Vi söker nu en engagerad och trygg personlig assistent till en tonåring med förvärvad hjärnskada. Efter skadan befinner han sig i en rehabiliteringsfas där mycket av vardagen handlar om att träna, öva och steg för steg återerövra förmågor som gått förlorade.
Arbetet innebär att ge stöd i hela vardagen och bidra till en meningsfull, trygg och aktiv tillvaro. Rehabiliteringen är en viktig del av vardagen och du som assistent har en central roll i att stödja, motivera och hjälpa till i träning och aktiviteter.Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Som personlig assistent blir du ett viktigt stöd i tonåringens dagliga liv. I nuläget behöver han hjälp i hela utförandet av vardagliga moment. Arbetet innebär därför både personlig omvårdnad och ett aktivt deltagande i rehabiliterande insatser i vardagen.
Du arbetar nära familjen och tillsammans med andra assistenter för att skapa struktur, trygghet och bästa möjliga förutsättningar för utveckling.
Arbetsuppgifter kan inkludera:
• Personlig omvårdnad och hygien
• Stöd vid måltider
• Hjälp vid förflyttningar
• Följa med på aktiviteter, träning och utflykter
• Stöd i kommunikation och sociala situationer
• Delta i och uppmuntra rehabiliterande träning och aktiviteter
• Bidra till en trygg, strukturerad och utvecklande vardag
Vi söker dig som:
• Är lugn, ansvarsfull och empatisk samt har ett stort sinne för humor
• Har tålamod och förmåga att arbeta motiverande i en rehabiliterande vardag
• Har god samarbetsförmåga och är lyhörd
• Är engagerad och motiverad att arbeta rehabiliterande, gärna med träningserfarenhet
• Gärna har erfarenhet av personlig assistans, vård eller rehabilitering
• Erfarenhet av rehabiliterande arbete är mycket meriterande och kommer att väga tungt i urvalet
• Har god svenska i tal och förståelse
• Är rökfri
• Katt finns i hemmet
Arbetstid
Arbetstider kan variera och innefatta dag, kväll, natt och helg beroende på behov.
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt arbete där du gör stor skillnad i en ung persons liv
• Möjlighet att vara delaktig i utveckling och rehabilitering
• Introduktion och stöd i arbetet
• Ett nära samarbete med familj och arbetsgruppSå ansöker du
Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv och din erfarenhet. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi ser gärna manliga sökanden.
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa! Ersättning
Ersättning

Fast
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Monument Assistans AB
(org.nr 559060-1687), http://www.monumentassistans.se Kontakt
Uppdragschef
Camilla Ledström camilla@monumentassistans.se 0793-20 46 65
9791491