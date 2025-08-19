Personlig assistent sökes till mindre schemarad samt timvik.
2025-08-19
Nu söker vi assistenter till en härlig kille på 7 år!
Vi söker främst assistenter som kan arbeta vaken natt då vår uppdragsgivare behöver hjälp med lägesändring, syrgas och inhalationer nattetid. Det kan även komma att finnas ett behov av stöd dagtid vissa perioder. Arbetsplatsen är belägen i Glava/Hillringsberg och du behöver ha tillgång till bil för att ta dig till arbetsplatsen. Arbetspassen är schemalagda fredag-måndag.
Som personlig assistent så arbetar du där uppdragsgivaren befinner sig vilket kan vara i hemmet, på fritidsaktiviteter eller på resor.
Som assistent i detta uppdrag så bör du vara en lugn person som är lyhörd för uppdragsgivarens behov. Du bör även kunna ta initiativ till att hitta meningsfulla lekar samt kunna motivera och stötta upp vid exempelvis morgonrutiner.
Då du kommer att arbeta i en familj så är det även viktigt att du är inkännande, respektfull och flexibel.
Du bör ha en god fysik då det förekommer viss förflyttning. Du behöver kunna hänga med vår uppdragsgivare som är både nyfiken, aktiv och bestämd.
Om du känner att du är den vi söker så skicka in din ansökan. Tänk på att bifoga både CV och en presentation av vem du är.
Välkommen med din ansökan!
Rullarnas är lokalt förankrade med kontor i Torsby sedan 2004 och i Karlstad sedan 2014 men verkar över hela Sverige. Ca 65 assistansberättigade har valt Rullarnas som utförare och verksamheten har totalt ca 350 anställda. Rullarnas har sedan 2011 tillstånd av IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, att utföra personlig assistans. Rullarnas mål är att ge både uppdragsgivaren och personal bästa möjliga förutsättningar för att känna sig trygga i sina roller. Rullarnas vision är att erbjuda fler uppdragsgivare personlig assistans av hög kvalitet där de personliga assistenternas kompetens och utveckling är högt prioriterad. Rullarnas ska anordna personlig assistans enligt LSS intentioner och vara måna om att utföra en assistans med högsta kvalitet och alltid respektera uppdragsgivarens önskemål och assistenternas anställningsförhållanden.
