Personlig assistent sökes till man i Borås 75%
Olivia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Borås
2026-03-09
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Olivia Personlig Assistans AB i Borås
, Bollebygd
, Ulricehamn
, Alingsås
, Vårgårda
eller i hela Sverige
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Vi på Olivia söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår manliga kund i Borås, som vill arbeta dag och kväll med sovande jour. Tjänsten innefattar ca 30 timmar i veckan fördelat på 3 pass per vecka.
Vi söker även dig som vill arbeta som vikarie vid behov, möjlighet att kunna arbeta under sommaren 2026 är meriterande.
Arbetstiderna är enligt följande på vardagar:
Kl 07.25-18.25
Kl 18.25-07.25 (väntetid 5,88 timmar)
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan börja introduktion omgåendeFöretaget
Kunden är en man i 60-års åldern. Han behöver din hjälp som assistent i sin vardag på grund av sina symtom av sjukdomen MS.
Kundens intressen är bland annat simma, träna på gym, gå på bio, meditera, träffa vänner och gå på kulturella arrangemang.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Stöd i dagliga rutiner och hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Praktiskt stöd i hemmet och i vardagliga aktiviteter
Följa med till simhall och gym
Förflyttningar
Är du den kunden söker?
Vi söker dig som med omtanke, engagemang och lyhördhet möter andra människor i vardagen. Du är en person som gärna tar initiativ när det behövs, men som också har förmågan att stanna upp, lyssna och finnas där. Du har lätt för att sätta dig in i andras livssituationer och möter människor med respekt och empati.
Du är simkunnig, tål klor och är rökfri. Som person är du lugn och trygg, med en naturlig social förmåga och ett gott tålamod. Du är inkännande och har en fin känsla för när det är rätt att ta egna initiativ och när det är bäst att inta en mer avvaktande roll.Kvalifikationer
Simkunnig och tål klor
Rökfri under arbetstid
Fullvaccinerad mot Covid-19
Flytande Svenska i tal och skrift
Fysisk stark då manuella förflyttningar förekommer
Yrkesmässig erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg
Sysselsättningsgrad: 1 tjänst vikarie vid behov. 1 tjänst 30 h/veckan ca 3 pass/vecka
Tillträde: Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund/brukare och eventuell anhörig, god man eller annan.
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Förmåner inkluderar bland annat tillgång till rabatterade produkter och tjänster hos ett antal samarbetsbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7356775-1882673". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans AB
(org.nr 556630-8986), https://oliviaassistans.teamtailor.com
Borås C (visa karta
)
503 38 BORÅS Jobbnummer
9786419