Personlig assistent sökes till kvinna i Jönköping
Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping
2026-02-17
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser.Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Vi söker nu en personlig assistent till en rullstolsburen kvinna i 28 års åldern bosatt i Jönköping. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat följande, dagliga rutiner, personlig hygien, hjälp vid måltider och på- och avklädning. Vår kund är en aktiv kvinna som för sin egen talan och gillar att träna. Andra intressen är bland annat att laga mat, baka, pyssla eller ta det lugnt framför tvn på kvällarna.
Vi kan erbjuda dig en deltidstjänst med fasta tider på onsdagar varje vecka med arbetstider 10.30 - 18.00 eller 10.30 - 21.30 och även fasta tider varannan lördag 10.30-17.00, utöver detta kan det även tillkomma extrapass vid behov beroende på frånvaro i arbetsgruppen.
Om dig
Som personlig assistent hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Du kommer att vara en viktig del av deras liv och bidra till deras självständighet och välmående.
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som är lyhörd, ansvarstagande, flexibel och samarbetsvillig. Du bör ha god fysisk då det förekommer en del förflyttningar. Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet.
Det är krav på att du
är rökfri
Det är meriterande om du
har körkort
har erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg
har intresse för träning.
Omfattning: Mindre deltidstjänst.
Antal tjänster: 1.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att få arbeta som personlig assistent hos oss.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer detta enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se
Detta är ett deltidsjobb.
Arbetsgivare Nordström Assistans AB
(org.nr 556550-4007), https://jobb.nordstromassistans.se
Nordström Assistans
