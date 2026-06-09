Personlig assistent sökes till 21-årig kvinna på Södermalm
Olivia Personlig Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
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På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Vi på Olivia söker dig som vill arbeta som personlig assistent cirka 12,25h/veckan hos vår kund på Södermalm.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 8.00 - 21.00
Kl 16.00 - 21.00Företaget
Kunden är en kvinna i 21-årsåldern med ett intresse för promenader, kultur och sociala aktiviteter. Hon uppskattar bland annat att besöka museer, fika och gå på bio. Hon behöver din hjälp som assistent på grund av Phelan-McDermids syndrom.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Stöd med dagliga rutiner och hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien samt av- och påklädning
Praktiskt stöd i vardagliga aktiviteter
Bidra till en aktiv och meningsfull vardag utifrån kundens intressen
Om dig:
Vi tror att du är kreativ, initiativrik och tycker om att hitta lösningar som gör vardagen både enklare och roligare. Med ditt engagemang, din ansvarskänsla och din positiva energi bidrar du till att skapa en meningsfull och trygg tillvaro för andra. Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg
Sysselsättningsgrad: Cirka 12,25 timmar per vecka
Antal tjänster: 1
Tillträde: 22/6. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026.
Om rekryteringsprocessen:
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7878304-2044363". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans Aktiebolag
(org.nr 556630-8986), https://oliviaassistans.teamtailor.com
Vendevägen 85A (visa karta
)
182 91 DANDERYD Arbetsplats
Olivia Personlig Assistans AB Jobbnummer
9955656