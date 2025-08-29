Personlig assistent sökes i Saltsjö-Boo
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka
2025-08-29
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Nacka
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige
Hej! Jag är en kvinna på 50 år som söker erfarna personliga assistenter - gärna kvinnor - som vill vara med och skapa en meningsfull vardag tillsammans med mig.
Jag tycker om att ha det fint omkring mig och uppskattar när någon gillar att pyssla i hemmet - allt från att fixa med blommor till att hjälpa till med vardagssysslor. Jag mår bra av lugn och trygghet, men också av små utflykter som ger variation och glädje i livet. Det kan vara en promenad i naturen, ett besök på ett café eller något annat som gör dagen lite extra fin.
Du som söker får gärna ha erfarenhet av assistansyrket, vara lyhörd och ha ett varmt och respektfullt sätt. Det är viktigt att du kan ta egna initiativ, samtidigt som du är inkännande och följer mitt tempo och mina behov.
Hos mig får du arbeta nära, i mitt hem och i min vardag - och jag hoppas att du vill vara med och bidra till att den blir både trygg, trivsam och meningsfull.
Låter det som något för dig? Då ser jag fram emot att höra från dig!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9482630