Personlig assistent sökes i Linköping - ca 50% schema
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-06-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Hej!Jag är en 34-årig kvinna i Linköping som nu söker en ny personlig assistent till mitt team. Jag lever ett aktivt liv och uppskattar allt från träning och sport till simning och resor – ibland får du som assistent följa med på mina äventyr.
I min vardag behöver jag stöd med praktiska moment som påklädning, hushållssysslor och andra dagliga aktiviteter. Jag kommunicerar tydligt och berättar vad jag behöver hjälp med. Jag använder rullstol och behöver assistans vid förflyttningar samt stöd vid gåträning och stretching.
Jag har assistans dygnet runt, och tjänsten innebär framför allt dygnspass med sovande jour.
Det här behöver du uppfylla:Publiceringsdatum2026-06-18Körkortskrav
Rökfri
Inte allergisk mot pälsdjur eller klor
Ett piggt och positivt sätt
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av personlig assistans eller liknande
Har god fysik (arbetet innehåller förflyttningar och träning)
Har viss datorvana
Vem jag tror att du ärDu är en trygg och ansvarstagande person som är lätt att samarbeta med. Du är flexibel, lyhörd och kan ta egna initiativ. För mig är det viktigt att vi trivs tillsammans – jag ser gärna att vi kan ha roligt ihop och dela vardagen på ett naturligt och avslappnat sätt.
Jag välkomnar kvinnliga sökande.Om tjänsten
Ca 50% schemaanställning
Rullande schema med pass alla dagar i veckan
Dygnspass med sovande jour
Start: enligt överenskommelse
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
588 32 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9969686