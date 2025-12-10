Personlig assistent sökes i Lammhult
2025-12-10
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
, Alvesta
, Ljungby
, Älmhult
, Värnamo
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser.
Om tjänsten
Vi söker en personlig assistent som kan arbeta ca 85% till en glad och social 30 årig man i Lammhult. Han är rullstolsburen och behöver stöd i sin vardag. Dina arbetsuppgifter kommer att variera och innefatta allt från förflyttningar, personlig hygien och påklädning till hushållssysslor som matlagning, städning och tvätt. Det är också viktigt att finnas där för goda samtal och när han ber om hjälp.
Under dagarna arbetar vår kund som administratör, och du kommer att följa med och assistera honom i det han behöver hjälp med på arbetsplatsen. Han har ett stort intresse för sport, särskilt ishockey, så om du delar detta intresse är det ett plus! Arbetstiderna är förlagda under dag- och kvällstid på vardagar. Arbetstiderna samt vilka dagar kan till viss del vara flexibla utefter önskemål.
Om dig Som personlig assistent hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Du kommer att vara en viktig del av deras liv och bidra till deras självständighet och välmående.
Vi söker dig som är social, lyhörd, trivas i olika situationer, arbetsvillig, relativt flexibel, punktlig, ordningsam och glad. Vi ser gärna att du har god fysik då lyft förekommer. Krav för tjänsten är körkort. Det är också viktigt att du inte är pälsdjursallergiker då det finns djur i hemmet. Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet. Det är krav på att du
inte har allergi mot pälsdjur
har körkort (automat/manuellt)
har tillgång till bil för att kunna ta dig till arbetsplatsen
Omfattning: Deltid ca 85%. Antal tjänster: 1. Tillträde: Enligt överenskommelse. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett deltidsjobb.
