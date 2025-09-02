Personlig assistent sökes i Hamburgsund!
2025-09-02
Vi söker nu en personlig assistent till vår kund, en man i 70-års åldern bosatt i vackra Hamburgsund. Kunden lever med ALS och är rullstolsburen. Han har ett behov av stöd i vardagen, både praktiskt och socialt. Trots nedsatt talförmåga är han kommunikativ och kan själv uttrycka sina behov och önskemål. Vi söker dig som vill vara med och skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet genom ett meningsfullt arbete!
Arbetet innebär att du stöttar kunden i vardagliga moment så som personlig hygien, enklare hushållssysslor, sondmatning samt att vara ett socialt sällskap. Kunden uppskattar promenader och aktiviteter utanför hemmet, och du har en viktig roll i att motivera och aktivera honom. Arbetet är inte fysiskt krävande men kräver att du är inkännande, uppmärksam och har ett gott bemötande.
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie. Behovet är främst under vardagar men även vissa helgpass kan förekomma. Arbetspassen är förlagda mellan kl. 10.00-14.00. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet från vården - Det viktigaste är att personkemin stämmer och att du har en positiv inställning och ett genuint intresse för att hjälpa andra. (Har du erfarenhet inom vård och omsorg är detta dock meriterande, liksom körkort.)
Låter ovan som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - Urval sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig och tillsammans skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kund!
Ledorden för God Assistans är omtanke, enkelhet, öppenhet och inflytande. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens inom assistansyrket. Vidare betraktas engagemang och glädje som värdefullt, och att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan för verksamheten. Vi strävar efter att uppnå bästa möjliga personliga bemötande, en hög tillgänglighet och snabb service. För närmre information, läs gärna mer på God Assistans hemsida, www.godassistans.se.
Vi har kollektivavtal och erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag upp till 4000 kr/år samt kontinuerlig utbildning.
I enlighet med God Assistans Policy tar vi in belastningsutdrag från ALLA anställda. Detta skall uppvisas innan anställning, detta skall uppvisas efter genomförd intervju.
Du beställer själv registerutdraget på polisens hemsida.
Blanketter - barn med funktionsnedsättning | Polismyndigheten (polisen.se)
Handlingar som styrker rätt att arbeta i Sverige måste uppvisas vid eventuell intervju:
• En svensk medborgare styrks t.ex. med pass eller personbevis från Skatteverket.
• Även EU/EES-medborgare har rätt att arbeta i Sverige. Medborgarskapet styrks t.ex. med pass eller uppehållskort.
• Tredjelandsmedborgare (utanför EU/EES) styrker sin rätt att arbeta i Sverige med beslut från Migrationsverket, UT-kort (både fram-och baksida) eller ett LMA-kort.
Vi som arbetsgivare får inte begära att handlingar som styrker rätten att arbeta i Sverige mejlas till oss.
Ersättning: Fast och rörlig lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Omfattning: Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559248-7499) Kontakt
Kontakt: Frida Palmgren frida.palmgren@godassistans.se
9488742