Personlig assistent sökes i Gnestaområdet
2026-04-13
Vi behöver bli fler och vi letar efter dig som vill bli en del av ett härligt gäng.Jag letar efter någon som har nära till skratt, har en naturlig förmåga för omvårdnad och en väl fungerande av- och på-knapp, eftersom arbetet hos mig kan variera i aktivitetsnivå. Har du tidigare erfarenhet inom vård och omsorg är det ett plus. Har du en stark vilja att lära dig och personkemin stämmer får du en gedigen utbildning av oss.
Mina assistenter arbetar i en liten tajt grupp och vi gör en hel del roliga saker om dagarna. Jag har dubbelbemanning på dagtid mellan 08-20 och ensambemanning vaken natt 22-08.
Nu behöver vi förstärka vårt dreamteam med ytterligare en heltid och en deltid (ca 65%) på dagtid. Inför sommaren behöver vi några timanställda som kan hoppa in vid semester och sjukdom.Mina assistenter jobbar på ett rullande 6-veckorsschema och arbetstiderna för dagtid är 08-20 eller 08-22 alla dagar i veckan. Vid heltidstjänst arbetar man ca 13 dagar på en månad . Vem är då jag? Jag är en levnadsglad man som lever med en bruten nacke och är förlamad till 100 %. Det gör att jag behöver ha hjälp med allt i min vardag. Jag lever utan andningsstöd, äter och pratar som vanligt. Med tanke på mitt vårdbehov finns alla hjälpmedel som du kan tänka dig för att underlätta min vardag och för mina assistenter i sitt arbete. Jag bor i Trosa med min fru i vår villa och assistenterna har eget vardagsrum och kök. Kommunikationerna till Trosa under helger och sommar kan vara dåliga så en förutsättning är att du har körkort och egen bil. Jag har även en egen bil som vi ofta är ute och åker i, därför är det bra om du tycker det är roligt att köra bil.God svenska i tal och skrift är ett absolut krav. Det är av yttersta vikt att vi alla kan förstå varandra.
Vi önskar att du är tydlig i din ansökan om vilken tjänst du söker.
Utöver det vill vi gärna veta din ålder, var du bor, om du har körkort och tillgång till egen bil. Jag ser gärna manliga sökanden men personkemin är det absolut viktigaste.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
