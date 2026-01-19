Personlig assistent sökes i Ängelholm
Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ängelholm
2026-01-19
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser.
Vad innebär tjänsten? Hej, jag vill gärna hitta en assistent som vill förgylla min vardag och arbeta extra vid behov.
Jag är en kvinna mitt i livet som bor i villa med med sambo och barn.
Uppskattat vore att få hjälp med förflyttningar (jag är rullstolsburen), toalettbesök, dusch, städ, matlagning,träning, inköp samt lättare trädgårdsarbete.
Vill gärna komma utomhus en sväng varje dag. Jag är intresserad av kost, träning och du får gärna vara likasinnad och även allmänbildad så vi kan ha givande diskussioner.
Vi ser gärna att du är rökfri och med erfarenhet av personlig assistans. Då det finns ett barn i hemmet så behöver vi ett belastningsregister.
Arbetstider ca: 8-12, 14-17 varje dag, ibland kan kvällar förekomma 21-22.
Tänker du att detta passar in på just dig tycker jag att du ska söka tjänsten - gärna redan idag.
Det är krav på att du
erfarenhet av personlig assistans
rökfri
Det är meriterande om du
körkort och tillgång till egen bil
Omfattning: Extra vid behov. Antal tjänster: 1. Tillträde: Enligt överenskommelse. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer detta enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
https://www.nordstromassistans.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6671772-1795570". Arbetsgivare Nordström Assistans AB
(org.nr 556550-4007), https://jobb.nordstromassistans.se
Fosievägen 15
)
214 31 MALMÖ
Nordström Assistans Jobbnummer
9691360