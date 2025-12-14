Personlig assistent sökes
Stemo Byggtjänst i Kiruna AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kiruna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kiruna
2025-12-14
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stemo Byggtjänst i Kiruna AB i Kiruna
Har du brukar fokus, är lyhörd och noggrann samt har god förmåga till samverkan. Då är det dig vi söker.
Vi söker en personlig assistent på heltid. Arbetet består av dag, kväll och helg tjänstgöring.Tillträde sker efter överenskommelse.
Som personlig assistent så jobbar du till en kvinna i hennes hem. Djur finns i hemmet. Det vore bra om du har körkort och bil, men det är inget krav.
När det gäller utbildning så värderas dina personliga egenskaper före utbildning. Men det är ett stort plus om du har erfarenhet av yrket personlig assistent.
Är du intresserad så hör gärna av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: stemo0505@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stemo Byggtjänst i Kiruna AB
(org.nr 556807-0618) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9643264