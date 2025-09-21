Personlig Assistent sökes
2025-09-21
2025-08-19
Hej Sundsvall, Timrå med omnejd.
Jag och mina assistenter söker en ny medarbetare.
PERSONLIG ASSISTENT
Tjänst 7-9 st. Arbetspass /månad, (Omgående).
Arbetstid: 07.00 - 00.00 med beredskap samt var 4é helg, Varannan veckas arbete
Arbetsuppgiften är att du skall vara mina armar och ben och assistera mig i min vardag med till exempel personlig omvårdnad, vardagliga sysslor i hemmet, fritiden m.m.
Du är En kvinna 30 - 55 år med minst uska-utbildning eller har erfarenhet inom liknande yrke, inte rädd för ett annorlunda och omväxlande arbete, har körkort och tillgång till bil. Då kan du bli min assistent.
Jag är en funktionshindrad man på 55 år, ensamstående som gillar sport, bilar, sommar och sol.
Lön: Lönen baseras på ålder, arbetslivserfarenhet samt utbildning. (380.000 - 450.000 Kr/år).
Ansökan till e-post: assistans@telia.com
Märk ansökan med "2025" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: assistans@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hellgren, Jerry
Björkgatan 6 C (visa karta
)
860 30 SÖRBERGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jh Assistans Jobbnummer
9518867