Personlig assistent sökes - Gör skillnad varje dag
Hope Cura AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-07-10
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Vill du ha ett arbete där du verkligen gör skillnad i en annan människas vardag?
Hope Cura AB söker nu en engagerad, trygg och lyhörd personlig assistent som vill bli en viktig del av vårt team.
Hos oss står människan alltid i centrum. Vi arbetar för att skapa trygghet, självbestämmande och livskvalitet för våra kunder, och vi söker dig som delar den värdegrunden. Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Vi söker en personlig assistent till en man i 60-års åldern som bor ensam i Linköping. Vi söker dig som vill arbeta natt med sovande jour samt några aktiva insatser under natten. Du kommer också arbeta aktiva timmar i samband med ditt nattpass, antingen på kvällen innan eller morgonen därpå.
Som personlig assistent arbetar du nära en kunden och ger stöd i vardagen utifrån kundens individuella behov och önskemål. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Hjälp med personlig omvårdnad.
Stöd i hemmet och vid dagliga rutiner.
Följe till aktiviteter, vårdbesök eller fritidsintressen.
Socialt stöd och närvaro i vardagen.
Arbetet är varierande, men det viktigaste är alltid att du bidrar till att kunden kan leva sitt liv på sitt sätt.
Vi söker dig som
Är ansvarstagande, varm och respektfull.
Har god förmåga att lyssna och anpassa dig efter en annan människas behov.
Är trygg i dig själv och kan skapa förtroende.
Talar och förstår svenska.
Gärna har erfarenhet av vård, omsorg eller personlig assistans, men personlig lämplighet är allra viktigast.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad.
Introduktion och stöd i din roll.
En engagerad och närvarande arbetsgivare.
Möjlighet att arbeta i en verksamhet där kvalitet, omtanke och respekt är centrala värden.
Utbildningar inom branschen.
Inför en eventuell anställning behöver du kunna visa upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Vi ser gärna att du beställer detta redan i samband med din ansökan via Polisens hemsida, så att det finns tillgängligt om processen går vidare https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Du behöver även ha giltigt BankID
Vid övriga frågor
Kontakta Josef via mail eller telefon!
Hope Cura AB bedriver personlig assistans med fokus på trygghet, kvalitet och individens rätt till självbestämmande. Vi tror på ett personligt bemötande, god kontinuitet och nära samarbete mellan kund, anhöriga och medarbetare. Hos oss står människan i centrum, och vi arbetar varje dag för att skapa en trygg och meningsfull vardag för dem vi finns till för. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hope Cura AB
(org.nr 559393-8920)
587 35 LINKÖPING Jobbnummer
9999567