Personlig assistent Södermalm
2026-03-24
Vill du bli vår nästa stabila stjärna i ett erfaret och sammansvetsat gäng? En av våra trotjänare är färdigutbildad och vi söker en efterträdare på 60-80 procent.
Huvudpersonen är en 32-årig kvinna som har assistans dygnet runt som stöd för sin epilepsi, minnet och kognitionen. Hon bor i egen lägenhet och åker till sin dagliga verksamhet mån-tors. Fredagar vigs åt egna aktiviteter, och helger åt att sköta hemmet där doften av nybakat bröd blivit ett signum.
Du jobbar aktivt för att öka hennes livskvalitet och stötta henne i det sociala, i att komma ihåg, och självklart att skydda henne vid ep-anfall.
Du arbetar i schemalagda 24-timmars pass (max 8 nätter per 4 veckor pga jour), och någon enstaka gång dagpass i samband med dubbelassistans under aktiviteter, som att klättra och simma.
I övrigt handlar det om att sköta hemmet och sånt som vuxna självständiga personer gör.
Du får gedigen inskolning genom att gå dubbelt med våra mest erfarna assistenter.
Vi söker dig som är:
• ansvarsfull, nyfiken och öppen för att bidra till livskvaliteten hos vår huvudperson
• har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent, är lugn och stabil
• du behöver kunna svenska för att vi ska undvika missförstånd
De avgörande lönekriterierna är två: öka huvudpersonens livskvalitet och avlasta anhöriga. Företaget HDA ab har tillstånd sedan 15 år tillbaka av Socialstyrelsen, och startades av mamman. Arbetsledningen sköts i huvudsak av medarbetsledaren. Apt 3 timmar en gång i månaden. Du får även nödvändig utbildning om epilepsi, lågaffektivt bemötande och hur man arbetar med minnesstöd.
HDA är med i Fremia och följer avtalet Fremia-Kommunal, med fast ob och jour etc.
OBS! Enbart kvinnliga sökanden! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
via e-post
E-post: info@heladigassistans.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pa i ett härligt gäng".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Hela Dig Assistans Stockholm AB
