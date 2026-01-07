Personlig Assistent Skövde
2026-01-07
Vi behöver nu ytterligare en engagerad och trygg personlig assistent hos vår kund i Skövde. Vi söker dig som vill arbeta med något viktigt och meningsfullt. Genom personlig assistans och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har han möjlighet att leva sitt liv fullt ut, detta trots att han har stora hjälpbehov.
Vår kund behöver assistans dygnets alla timmar förutom när han är på dagligverksamhet under delar av dagen. Så arbetstider är mest eftermiddagar, kvällar och nätter - samt vardagar och helger. Dubbelassistans förekommer under vissa pass då ni som assistenter arbetar två och två.
Han har en medelsvår utvecklingsstörning med autism samt ADHD. Han behöver ständig tillsyn. Han gillar att laga mat, baka, musik och sitter gärna med sin surfplatta. Han behöver hjälp av dig som assistent med att aktivera sig. Exempelvis vid utomhusaktiviteter såsom promenader, cykelturer och vid bad.
Ibland händer det att han hittar på lite bus - så det är viktigt att assistenterna hela tiden har uppmärksamhet på hans och vad han har för sig.
Assistenterna hjälper också till med kommunikationen eftersom han saknar talat språk och kommunicerar med hjälp av bilder och vissa tecken som stöd. Ett plus om man kan tecken eller kan tänka sig att lära sig och vill utveckla kommunikationen ännu mer. Kunden bor i en lägenhet med uteplats och han behöver hjälp med allt från aktiviteter, hygien, matlagning, inköp och hushållssysslor som städ och tvätt.
Vi söker assistenter som ser möjligheter i stället för problem och som vill arbeta för kundens möjlighet till utveckling och en meningsfull vardag.
Assistentens roll och erfarenhet
Vi söker dig som är lugn trygg och vill bli en viktig person i hans vardag. Det är en fördel om du har arbetat med barn eller personer med funktionsnedsättning. Det viktigaste är dock din personlighet och din möjlighet att möta och förstå hans behov och stöd. Personliga egenskaper väger tyngre. Du kommer få handledning, intro och utbildning på plats.
Meriterande erfarenheter
• Svenska i tal och skrift.
• Erfarenhet av liknande arbete.
• Teckenkommunikation.
Arbetstider/tjänstgöringsgrad
• Timanställning, som kan övergå i en mindre tjänst.
• Dagtid - eftermiddag/kväll, del av natt som jour och helger.
• Vi är en flexibel grupp som är lösningsfokuserade.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fmf Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/ Kontakt
Kundansvarig
Catarina Infors Jobbnummer
9671466