Personlig assistent Sigtuna
Linnea Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sigtuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sigtuna
2026-02-16
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linnea Assistans AB i Sigtuna
, Upplands-Bro
, Sundbyberg
, Stockholm
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vi söker en kvinnlig personlig assistent till en ung man i Sigtuna. Tjänsten innefattar en deltidstjänst på kvällar och helger.
Du är en lugn, positiv och lyhörd person. Det är även viktigt att du trivs med att arbeta med människor samt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Respekt för brukarens integritet och självbestämmande är ditt sätt att arbeta.
Vi söker en flexibel person som kan arbeta kvällspass kl. 15.00 - 23.00 samt varannan helg. Vi ser gärna att du har möjlighet att hoppa in extra vid behov om det behövs
Tjänstgöringsgrad 75 - 80 % av heltid. Tillträde omgående eller efter överenskommelse.
Linnea Assistans är ett väletablerat assistansföretag med stort fokus på kvalitet. Vi anser att bra lön, goda arbetsvillkor, friskvård är en förutsättning för att motivera kompetent personal. Som anställd på Linnea Assistans erbjuds du även löpande utbildningar och stöd av oss som arbetsgivare, allt för att för att upprätthålla en bra arbetsmiljö och säkra kvaliteten i den personliga assistansen. Våra uppdragsgivare finns i Stockholm, Södermanland, Kalmar län, Värmland och Västra Götaland. Vi har kollektivavtal med kommunalarbetsförbundet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: info@linneaassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Personlig assistent Sigtuna". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linnea Assistans AB
(org.nr 556814-4751)
. (visa karta
)
193 41 SIGTUNA Kontakt
Verksamhetschef
Annelie Englund annelie@linneaassistans.se 08-40025070, 0735203015 Jobbnummer
9744623