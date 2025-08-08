Personlig assistent på 50% med erfarenhet

Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala
2025-08-08


Personlig assistent 50 % till kvinna i Storvreta

Jag är en glad och aktiv kvinna på 30 år som bor i Storvreta, med goda kommunikationer hit via Upptåget och buss. Nu söker jag en personlig assistent som kan arbeta 50 %.

Arbetstid:

Vecka 1: en vardag + lördag + söndag (30 timmar)

Vecka 2: en vardag (10 timmar)

Om mig:

Jag går på daglig verksamhet måndag-fredag och på fritiden tycker jag om att träna, gå ut med hunden, lyssna på musik, sjunga och hitta på olika aktiviteter. På sommaren badar jag gärna.

Publiceringsdatum
2025-08-08

Om tjänsten
Du arbetar 10-timmarspass och hjälper mig med grundläggande behov, matlagning, städ, tvätt och tillsyn. Det är viktigt att vi kan ha roligt tillsammans och hitta på aktiviteter.

Vi söker dig som:

Inte är allergisk eller rädd för hund

Är simkunnig

Talar och förstår svenska väl

Är lyhörd för mina behov och kan ta egna initiativ

Rekrytering sker löpande - skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i (org.nr 559237-3962), https://assistansakuten.se

Arbetsplats
Assistansakuten

Jobbnummer
9451018

