Personlig assistent med omsorgskunskap
Tindra Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Klippan Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Klippan
2025-08-25
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tindra Personlig Assistans AB i Klippan
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige
Personliga assistenter på timmar till två trevliga team i Klippans kommun. Gemensamt för dessa uppdrag är personlig omvårdnad och stöttning i kommunikation.
I arbetet ingår bl.a. personlig omsorg, stöttning i vårdkontakter och allt vardagligt i ett hem som matlagning och städning.
Du har ett genuint intresse av att arbeta med människor. Som person är du empatisk, stabil och positiv. Du förstår och pratar svenska språket flytande.
Körkort är ett krav och helst har du egen bil för att kunna ta dig till arbetsplatsen, i ett uppdrag förekommer det att du kör uppdragsgivarens bil.
På Tindra har vi rökfria arbetsplatser.
Hur passen är förlagda varierar men ofta är det dygnspass, längre - och/eller kortare pass om minst 8 timmar/dag.
Just nu söker vi personliga assistenter hos två olika uppdrag hos unga vuxna män hos oss på Tindra.
Innan anställning kan påbörjas behöver vi få referenser från tidigare arbetsplatser, minst två kontaktuppgifter lämnas vid intervju, likaså behöver ett utdrag ur belastningsregistret lämnas in för påseende.
Löpande rekrytering så skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag! Märk din ansökan med TIOTRETTI.
Ring oss för mer information på 0435-15730
Kort om Tindra
Vår policy är att ge en bra och personlig service till våra uppdragsgivare med utgångspunkten att alla människor har rätt att leva ett självvalt liv, oberoende av funktionsnedsättning.
Hos Tindra börjar din anställning med en tät dialog under introduktionen. Vi vill säkerställa att du trivs och utvecklas i ditt arbete. De månatliga arbetsplatsträffarna fyller en viktig funktion i din och arbetslagets fortsatta utveckling.
Din anställning omfattas av Fremias kollektivavtal för personliga assistenter. Tindra är mån om sin personal och erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag till samtliga anställda. Vi vill att du stortrivs, utvecklas och stannar länge hos oss.
Vill du veta mer? Läs gärna vidare på www.tindraassistans.se,
ta en titt på vår Facebook, Tindra personlig assistans eller slå oss en signal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: rekrytering@tindra-ab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TIOTRETTI". Arbetsgivare Tindra Personlig Assistans AB
(org.nr 556669-5713), http://tindraassistans.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9473820