Personlig assistent med bilintresse
2025-10-09
Vi söker en assistent till ett uppdrag i Västra Ämtervik, Sunne kommun. Detta är en fast schemarad på ca 80-90%. Du som söker kommer att jobba vardagar kl: 08.00-17.00, det kan hända att tiderna varierar och helgarbete skulle kunna förekomma, men det är sällan. Tjänsten är tillgänglig omgående eller efter överenskommelse.
Du som söker är en engagerad, noggrann och ansvarsfull assistent. Du bör vara händig samt ha kunskaper och intresse av att meka med bilar. Det är en fördel om du delar intressen så som folkrace, fotboll och hockey med uppdragsgivaren. Det viktigaste är att ni kommer bra överens och trivs med varandra. Du bör ha körkort. Du bör inte vara pälsdjursallergiker då hund och katt finns i hemmet.
Som personlig assistent ska du vara den assistansberättigade behjälplig med allt förekommande i det vardagliga livet. Arbetet utförs där uppdragsgivaren befinner sig, det kan vara i hemmet, på idrottsmatcher, i garaget eller på folkracet.
Det är viktigt att du skriver en kort presentation om dig så att vi kan göra en bra matchning!
Rullarnas är lokalt förankrade med kontor i Torsby sedan 2004 och i Karlstad sedan 2014 men verkar över hela Sverige. Ca 65 assistansberättigade har valt Rullarnas som utförare och verksamheten har totalt ca 350 anställda. Rullarnas har sedan 2011 tillstånd av IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, att utföra personlig assistans. Rullarnas mål är att ge både uppdragsgivaren och personal bästa möjliga förutsättningar för att känna sig trygga i sina roller. Rullarnas vision är att erbjuda fler uppdragsgivare personlig assistans av hög kvalitet där de personliga assistenternas kompetens och utveckling är högt prioriterad. Rullarnas ska anordna personlig assistans enligt LSS intentioner och vara måna om att utföra en assistans med högsta kvalitet och alltid respektera uppdragsgivarens önskemål och assistenternas anställningsförhållanden.
