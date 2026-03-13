Personlig assistent Lund
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
2026-03-13
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alma Assistans AB i Lund
, Lomma
, Kävlinge
, Malmö
, Svedala
eller i hela Sverige
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Ung aktiv tjej boende med sin familj i Lund söker ny assistent för arbete vaken natt.
Du ska ha hög arbetsmoral och känna stort ansvar för ditt arbete, vara flexibel, ha god förmåga att anpassa dig efter situation, uppskatta och arbeta för gott samarbete, tidigare erfarenhet av omvårdnadsarbete är ett plus men inget krav. Man arbetar dubbel bemannad.
Tjänsten är på ca 75-90 %
Vi uppskattar flexibilitet vid både planerade och oplanerade vakanser.
Du behöver gilla resor då familjen reser på båda kortare och längre resor under året och naturligtvis vill att du följer med.
Schemaändring med god framförhållning sker då det är skollov eller resor.
Är du den vi söker är du varmt välkommen med din skriftliga ansökan med både CV och PB, rekrytering sker löpande.
Vi kräver att du lämnar utdrag från belastningsregistret. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062) Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Josefine Lindeberg-Lindvet 0730585036 Jobbnummer
9795088