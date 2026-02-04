Personlig Assistent Kumla
2026-02-04
Är du en ansvarsfull och omtänksam person som söker ett meningsfullt och viktigt arbete. Just nu har vi en ledig plats som timanställd och du kan få börja omgående och för rätt person finns goda möjligheter till en deltidstjänst på 97,5%
Vår kund Josefine är snart 27 år, bor tillsammans med sina föräldrar och bror i Ekeby mellan Kumla och Örebro. En lindrig utvecklingsstörning samt svårbehandlad epilepsi gör att hon behöver en assistent vid sin sida dygnets alla timmar. Hon har egen bil och det är hennes assistenter som kör - så körkort för manuell växellåda är ett måste och du måste även ha tillgång till egen bil för att ta dig till kunden för det finns ingen bra bussförbindelse ute på landet.
Som för många andra unga vuxna innehåller vardagen en mix mellan vardagens måsten såsom laga mat som Josefine gör minst 1 gång/veckan och du som assistent lagar då mat tillsammans med Josefine, stöttar/hjälper henne under hela processen från matinköp till matlagning. Det som ger livet guldkant för Josefine är innebandy, åka cross, åka slalom och resor något hon verkligen uppskattar. Josefine tycker även om lugna hemmakvällar och tittar gärna på filmer och spelar spel.
Assistentens roll och erfarenhet
Vi ser helst kvinnliga sökande då Josefine känner sig mest bekväm med det och också behöver praktisk hjälp med vissa integritetsnära moment. Assistenter stöttar också i kommunikationen och säkerställa struktur, då kunden ibland har svårt att bibehålla fokus. Har du erfarenhet av liknande arbete ser vi det som ett plus men störst vikt läggs vid personkemin mellan dig och kunden. Du som assistent arbetar där kund befinner sig. Husdjur finns i hemmet så du får ej ha pälsallergi. Med dig som assistent finns säkert nya äventyr att upptäcka tillsammans!
Meriterande erfarenheter
• Svenska i tal och skrift.
• B-körkort.
• Erfarenhet av liknande arbete.
• Erfarenhet av epilepsi.
Arbetstid/ tjänstgöringsgrad
• På timmar - extra vid behov vid ordinarie assistents sjukfrånvaro och semester.
• Start omgående.
• Timanställning kan eventuellt utökas med tiden till en deltidsanställning 97,5%
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
Enligt kollektivavtal. Fremia Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fmf Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Gabriel Danho gabriel.danho@fmfassistans.se Jobbnummer
9722301