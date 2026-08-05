Finance Deployment

Bronn AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm
2026-08-05


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Publiceringsdatum
2026-08-05

Om företaget
Bronn grundades för att förnya den traditionella redovisningsbranschen och anpassa den till dagens snabbrörliga, digitala värld. Genom att använda AI-teknik fokuserar Bronn på att eliminera repetitiva arbetsmoment, så att medarbetarna kan lägga sin tid på meningsfull rådgivning och på att bygga starka relationer med kunderna. Företaget sätter tydlighet och trygghet främst, och ger både privatpersoner och företag möjlighet att nå sina mål. Hos Bronn handlar redovisning om mer än siffror – det handlar om att göra skillnad för framtidens kreatörer och byggare.

Om rollen

Detta är en heltidsroll på plats i Stockholm som Finance Transformation Specialist. I ansvaret ingår att analysera finansiella processer, bidra till strategisk ekonomisk planering, upprätta och granska bokslut och finansiella rapporter samt driva operativa effektiviseringar i linje med teamets mål. En central del av rollen är kommunikationen med nyckelintressenter för att förstå och implementera moderniserade ekonomiflöden.

Kvalifikationer
Expertis inom ekonomi, redovisning och finansiell rapportering
Stark analytisk förmåga för att utvärdera finansiella data och processer
Utmärkt kommunikationsförmåga för att samarbeta med intressenter och presentera resultat
Vana att implementera och dra nytta av finansiella system och verktyg
Erfarenhet av finance transformation eller moderniserade redovisningsprocesser är meriterande
Kandidatexamen eller högre inom ekonomi, redovisning eller närliggande område är meriterande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: jonathan@bronnhq.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bronn AB (org.nr 559416-5663)
Slottsbacken 8 (visa karta)
111 30  STOCKHOLM

Jobbnummer
10023585

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