Macelleria söker en Lunchansvarig Kock
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2026-08-05
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Om jobbet
På Macelleria tror vi att en riktigt bra lunch handlar om mer än bara god mat – det handlar om kvalitet, tempo och en upplevelse som får gästerna att vilja komma tillbaka. Nu satsar vi vidare på vår lunchverksamhet och söker en Lunchansvarig Kock som vill vara med och sätta sin prägel på vårt kök.
Som en uppskattad italiensk restaurang i Hagastaden arbetar vi med noggrant utvalda råvaror, genuina smaker och ett starkt fokus på kvalitet. Vi söker dig som brinner för matlagning, tar ansvar och vill vara en viktig del av vårt fortsatta arbete med att skapa förstklassiga matupplevelser.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Som Lunchansvarig Kock har du det övergripande ansvaret för lunchserveringen och den dagliga driften i köket under lunchtid. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Ansvara för planering och tillagning av dagens lunch.
Säkerställa att maten håller hög kvalitet och serveras i rätt tid.
Planera och organisera det dagliga arbetet i köket.
Samarbeta med kökschef och övriga medarbetare för att skapa ett effektivt arbetsflöde.
Ansvara för ordning, hygien och egenkontroll enligt gällande livsmedelsrutiner.
Bidra med idéer och engagemang i utvecklingen av lunchmenyn.
Säkerställa en god arbetsmiljö och ett välfungerande samarbete i köket.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet som kock.
Har erfarenhet av att arbeta självständigt och ta ansvar i köket.
Är strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Har ett genuint intresse för italiensk matlagning och råvaror.
Är en lagspelare med positiv inställning och god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder
En viktig roll i en växande restaurang.
Möjlighet att vara med och utveckla vår lunchverksamhet.
Ett engagerat och professionellt team.
En familjär arbetsmiljö där kvalitet och arbetsglädje står i fokus.
Konkurrenskraftiga villkor och goda utvecklingsmöjligheter.
Anställning
Anställningsform: Tillsvidare med möjlighet till provanställning.
Omfattning: Heltid.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstider: Främst dagtid med varierande arbetstider utifrån verksamhetens behov.
Vill du bli en del av Macelleria?
Om du vill vara med och utveckla vår lunchservering och laga mat med kvalitet och passion ser vi fram emot din ansökan.
Skicka ditt CV och ett personligt brev till:
mailto:Jobbahospanevino@gmail.com
Urval sker löpande, så skicka gärna din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att välkomna vår nästa Lunchansvariga Kock till Macelleria! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: jobbahospanevino@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nära Vänner Macelleria AB
(org.nr 556968-4110)
101 30 STOCKHOLM Jobbnummer
10023584