Undersköterska vid käkkirurgiska mottagningen
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2026-08-05
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Verksamhetsområde plastikkirurgi och käkkirurgi
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Den käkkirurgiska sektionen med 40 medarbetare omfattar förutom käkkirurgi, käkortopedi och orofacial medicin, egen steril- och operationsavdelning och CBCT röntgen. Sektionen bedriver forskning med hög aktivitet i samarbete med Uppsala universitet och flera internationella samarbetspartners inom akademi och industri.
Vår verksamhet är kvalitetscertifierad enligt SS-EN 15224 och ISO 9001. Inom verksamhetsområdet plastikkirurgi och käkkirurgi bedrivs en stor del av sjukhusets högspecialiserade riks- och regionvård samt landstingets två rikssjukvårdsuppdrag, allt i nära samarbete mellan olika specialiteter.
Ditt uppdrag
Som undersköterska på käkkirurgiska mottagningen har du en varierad roll där du kombinerar patientnära arbete med administrativa och praktiska arbetsuppgifter. Du är en viktig del av teamet och bidrar till att mottagningens verksamhet fungerar smidigt och effektivt.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• provtagning och kontroll av vitalparametrar
• assistans vid mottagningsbesök och polikliniska operationer efter introduktion
• förberedelse av behandlings- och operationsrum samt material och instrument
• patientadministration, bokningar och samordning av patientflöden
• hantering och beställning av förbrukningsmaterial samt kontroll av medicinteknisk utrustning
• arbete enligt gällande hygien- och patientsäkerhetsrutiner.
• arbete inom sterilen
• administrativt stöd till chefer
Arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas och förändras över tid utifrån verksamhetens behov. Du blir en del av en verksamhet i ständig utveckling, där flexibilitet och vilja att bidra inom olika delar av mottagningens arbete är en viktig del av uppdraget. Publiceringsdatum2026-08-05Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med skyddad titel med några års erfarenhet, gärna med inriktning akutsjukvård eller kirurgisk vård, och som har erfarenhet av kliniskt arbete. Har du tidigare arbetat inom operationsverksamhet, kirurgi eller öppenvård är det meriterande.
Du har goda kunskaper i svenska, motsvarande svenskt gymnasium eller Svenska C1, i både tal och skrift. Erfarenhet av journalsystemet Cosmic är meriterande.
Din kompetens
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är ansvarstagande, strukturerad och har ett gott bemötande. Du trivs i en verksamhet där tempot stundtals är högt och har förmåga att prioritera och behålla lugnet även när arbetsbelastningen varierar.
Du arbetar självständigt men uppskattar också teamarbete och har lätt för att samarbeta med olika yrkesgrupper. Du är flexibel, serviceinriktad och vill bidra till en god arbetsmiljö och en trygg och säker vård för våra patienter.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett ettårigt heltidsvikariat med möjlighet till förlängning. Tjänsten omfattar 40 timmar per vecka med arbetstid förlagd till måndag–fredag. Tillträde sker enligt överenskommelse. Hos oss får du möjlighet att arbeta inom högspecialiserad och avancerad vård i en stimulerande miljö där du blir en del av ett engagerat och kompetent team. Du får arbeta med komplexa patientärenden och bidra till vård av hög kvalitet. Vi erbjuder även attraktiva förmåner som bidrar till en bra balans mellan arbete och privatliv.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Sektionschef Parisa Tohidast 072 230 11 03
Biträdande sektionschef Rebecca Nilsson 018-617 43 56
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS875/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
10023586