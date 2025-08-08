Personlig Assistent Ingarö - Timanställning
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Värmdö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Värmdö
2025-08-08
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FMF Assistans AB i Värmdö
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
, Solna
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad blivande personlig assistent som ser möjligheter i stället för problem och som vill arbeta tillsammans med oss och vår kund Astrid.
Är du pensionerad och letar efter ett givande extraarbete som assistent så kan detta vara rätt för dig. Arbetspassen kan vara ca 4-8h/dag, både fm och em. Ej sena kvällar eller nätter.
Astrid är en glad och social tjej som är 6 år, hon behöver mycket stöd, hjälp och träning för sin utveckling. Astrid föddes med en ovanlig genmutation som gör henne utvecklingsförsenad. Hon behöver hjälp med matning, hon äter puread mat via munnen men får också en del mixad mat genom sin knapp på magen. Du som assistent hjälper henne även med hygien, motorisk och kommunikativ träning, lek och aktivitet på ett lagom utmanande sätt.
Du måste ha körkort och vara bekväm i att ta med Astrid på utflykter, till lekparker. Kunna ta egna initiativ och engagera sig i hennes lärande.
Som Astrids assistent har du en mycket viktig roll och blir en betydelsefull person i hennes och familjens vardag. Hon gillar musik, dans och bollekar, att titta på djur, vara i lekparker och integrera med andra människor, barn som vuxna. Hon tycker om att åka rutschkana och gunga, hon går själv utan stöd (men behöver ständig översikt p.g.a. sämre balans och motorik generellt). I den verbala kommunikationen säger hon ett par ord men har många ljud som betyder olika saker, samt använder mycket TAKK (tecken som stöd) och en del bildstöd. Att lära sig TAKK och vara med i hennes ständiga utveckling framåt är därför viktigt!
Assistentens roll och erfarenhet
Hon har en hög energinivå och du behöver därför orka att vara aktiv och möta henne i det, men också hjälpa henne till lugna stunder och återhämtning. De flesta av arbetspassen sker i hemmet och i närheten, i lekparker eller en promenad. Men också kortare utflykter på lediga dagar.
Pedagogisk utbildning och erfarenhet från arbete med barn är positivt. Det viktigaste är dock att personkemin stämmer - att just ni hittar ett band och att du är intresserad och villig att lära dig allt om Astrid och hennes behov. För rätt person finns här ett arbete i många år och vi ser gärna att du som söker har en vision om ett långt samarbete - det är vad vi önskar för Astrid!
Du behöver vara en trygg och lugn person. Ansvarstagande, tålmodig och noggrann. Att du kommunicerar bra med föräldrar och oss som assistansbolag ser vi som en självklarhet.
Meriterande erfarenheter
• Erfarenhet av teckenkommunikation.
• Erfarenhet från arbete med personer med funktionsnedsättning.
• Svenska i tal och skrift är ett krav.
• Körkort är ett krav.
Arbetstid/ tjänstgöringsgrad
• Timanställning vid behov.
• Arbetspass 4-8H/ dag, fm och eftm.
• Arbetet kan passa dig som är pensionär.
• Omgående och rekrytering sker löpande.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fmf Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9451050