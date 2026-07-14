Personlig assistent i Svenljunga - Fasta pass
Prima omsorg i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Svenljunga Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Svenljunga
2026-07-14
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Prima omsorg i Norden AB är en assistansanordnare som strävar efter att hålla högsta tänkbara kvalitet på utförandet av assistansen. Vår målsättning är alltid högsta möjliga livskvalitet för de assistansanvändare som valt oss som anordnare. Vägen dit är utbildning och handledning. Det är vi övertygade om. Därför kan du som medarbetare hos Prima Omsorg förvänta dig att få mycket nyttig kunskap och kontinuerlig handledning kring dina arbetsuppgifter.
Nu behöver vi en ny assistent för vårt fantastiska team runt vår uppdragsgivare i Svenljunga. Vi söker dig som vill arbeta några fasta pass i månaden med möjlighet att hoppa in extra, kanske är du pensionär eller student?
Vår uppdragsgivare är en ung kvinna,31 år och bor i en egen lägenhet. Hon har en förvärvad hjärnskada och har ett stort stödbehov i vardagen. Hon är glad, positiv och älskar livet.
Gillar att hitta på aktiviteter både inne i hemmet och ute.
Vi söker dig som gillar att vara aktiv och som bjuder mycket på dig själv, men viktigt att du även kan skapa ett lugn för uppdragsgivaren. Du behöver vara flexibel och ha en god samarbetsförmåga, arbetet sker med enkel assistans. Arbetstiden är 8-20 eller 20-08 med vaken natt. Utöver ovan är det framför allt viktigt att du har god självkännedom, är trygg i dig själv, är lyhörd, tar ansvar och samarbetar väl med alla du möter. Du är flexibel, öppen och ser möjligheter i stället för hinder. Du använder såväl din analytiska förmåga och att ta väl avvägda initiativ och strävar efter att förbättra livskvalitén för vår uppdragsgivare.
• Under sommartider kan det innebära utflykter och arbetet är där hon befinner sig.
• Info och utbildning om förvärvad hjärnskada sker genom Hjärnfamiljen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Prima omsorg i Norden AB
(org.nr 559423-4840)
216 25 MALMÖ Arbetsplats
Prima Omsorg i Norden AB Kontakt
Kontakt
Olof Petersson olof@primaomsorg.se 0720806199 Jobbnummer
10002775