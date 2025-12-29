Personlig assistent i Staffanstorp
Vill du utvecklas och göra skillnad i någons vardag?
Vi söker nu dig som vill jobba ca 85% hos en ung kille med en svår CP skada som har behov av stöd dygnet runt. Vi söker dig som är en engagerad och pålitlig person som trivs i en meningsfull roll där du bidrar till killens livskvalitet.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta som personlig assistent åt en glad och social kille i 14-årsåldern som lever med en svår Cp skada och har svårt med rörelse och förflyttningar. Han har även en grav hörselnedsättning. Förutom skolan har killen ett stort intresse för att spela spel,rida, vara ute i naturen och umgås med sin familj och andra människor. Han vill vara med när det händer saker och hittar gärna på saker. Han uppskattar en aktiv och varierad vardag men där rutiner och förutsägbarhet är viktiga för att skapa trygghet och stabilitet.
Din roll innebär att vara ett stöd i hans dagliga liv både i hemmet, i skolan och vid olika aktiviteter. Det innebär att du följer med på allt som händer i killens liv och är ett fysiskt och kommunikativt stöd i alla tänkbara situationer. Du blir en viktig del av ett team som jobbar aktivt för att ge honom en meningsfull tillvaro utifrån hans egna behov, önskemål och förutsättningar.
Hemmet där de flesta arbetspass börjar och slutar ligger 8 minuters promenad från hållplats Storgatan i Staffanstorp.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är trygg, strukturerad, lyhörd och noggrann som person. Vårt team behöver dig som är initiativtagande, orädd och ansvarsfull.
Eftersom killen har vissa utmaningar i det sociala samspelet och kommunikationen är det avgörande att du kan läsa av situationer och uttrycka dig på ett tydligt och anpassat sätt.
Killen är infektionskänslig och därför måste du följa goda hygienrutiner och stanna hemma även vid lätt förkylning.
I familjen finns pälsdjursallergi men om du kommer i rena kläder går det bra att ha egna husdjur.
Önskemål och krav:
Det är ett krav att du är rök- och snusfri.
Det är ett krav att vara simkunnig och du måste tåla klor.
Det är ett krav att tåla pälsdjur och inte vara rädd för hästar.
Vi önskar att du har erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation och/eller teckenspråk men det viktigaste är att du vill lära dig detta.
Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller arbete med personer med funktionsvariation är önskvärt, men inte ett krav.
Arbetstider och introduktion
Killen har assistans dygnet runt med vaken natt. Din introduktion sker främst under dag/kvällstid, men efter introduktionen kommer du också att arbeta vakna nattpass.
Tjänsten ett vikariat i ca. 7 månader med ev möjlighet till fast tjänst senare med start vecka 7 (vi ser gärna introduktion i Januari )
Vad vi erbjuder
Hos oss får du inte bara ett meningsfullt jobb, utan också stor möjlighet till personlig utveckling och utbildning inom området. Du blir del av en liten men härlig arbetsgrupp som stöttar varandra och där vi tillsammans arbetar för att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet för killen vi assisterar.
Skicka in din ansökan redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
OBS! Ansökningar med videoinspelning kommer att prioriteras.
Ledorden för God Assistans är omtanke, enkelhet, öppenhet och inflytande.
Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens inom assistansyrket.
Vidare betraktas engagemang och glädje som värdefullt, och att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan för verksamheten. Vi strävar efter att uppnå bästa möjliga personliga bemötande, en hög tillgänglighet och snabb service. För närmre information läs gärna mer på God Assistans hemsida, God Assistans - Vårt löfte .
Vi har kollektivavtal och erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag upp till 4000kr/år samt kontinuerlig utbildning.
Vi kommer att begära ett personbevis vid anställning. Du beställer det på Skatteverkets hemsida. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Syd AB
(org.nr 559079-3237) Kontakt
Yasmine Schönström yasmine.schonstrom@godassistans.se Jobbnummer
9665275