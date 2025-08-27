personlig Assistent i Skurup
2025-08-27
Om jobbet
Ashur Assistans AB , söker nu två personlig assistent till en ung kille på 16 år bosatt i Skurup. Han har behov av hjälp med alla vardagliga sysslor och uppgifter
Du som söker
Du som söker bör vara lugn, lyhörd, inkännande, driftig, påhittig, initiativrik och aktiv. Du ska ha erfarenhet av personlig assistans av barn och det är en stor merit att ha arbetat med barn i skola tidigare samt med andningsmask.
Arbetstiderna varierar men är till exempel förlagda enligt följande
07:00 Till 15:00
15:00 Till 23:00
23:00 Till 07:00 ( Aktiv )
Med tanke på att arbetstiderna är under dygnets alla timmar bör du vara positivt inställd till att arbeta alla tider på dygnet. Om dig Som personlig assistent hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Du kommer att vara en viktig del av deras liv och bidra till deras självständighet och välmående. Vi tror att du som söker denna tjänst är en lugn person som är lyhörd, ansvarstagande, flexibel och samarbetsvillig.
Det är krav på att du
flexibel och kan hoppa in vid behov med kort varsel
Du har erfarenhet av att arbeta med barn
Du är tålmodig, lugn och pålitlig
Du är kvinna och helst över 22 år
Förståelse för barn och tydlig kommunikation är viktigt.
Att vara anställd på Ashur
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Ashur Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år
Belastningsregister från polismyndigheten
Anställningsvillkor
Så länge assistans uppdraget varar
om oss
Ashur Assistans är sprunget ur en genuin vilja att hjälpa människor att leva ett bra liv. Företagets samlade erfarenheter, i kombination med flera års arbetslivserfarenhet inom svensk vård och omsorg sätter verksamheten på kartan. Kontoret ligger i Skurup i Skåne.
Tillstånd
Ashur Assistans har tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans. Tillstånd gäller barn och vuxna som tillhör personkrets 1, 2 och 3 enligt 1§ LSS.
Kollektivavtal Fremia
Ashur Assistans är medlem i Fremia Våra anställda omfattas genom kollektivavtalet av sjukförsäkring, livförsäkring, arbetsskadeförsäkring samt avtal om tjänstepension. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: info@ashurassistans.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ashur Assistans AB
(org.nr 559134-0798), https://ashurassistans.se/
274 21 SKURUP Jobbnummer
9478372