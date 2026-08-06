Personlig assistent i Råneå
Din Förlängda Arm I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Luleå
2026-08-06
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, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vi söker dig kvinna som vill ha en fast tjänst i centrala Råneå. Du får betald inskolning på arbetsplatsen, ingen erfarenhet behövs utan det räcker med att du är glad och vill lära dig vad denna kund behöver hjälp med. Tjänsten är på 89,06 % med start den 23/8-26. Lönen är 145 + semesterersättning och OB.
Tjänsten är till en gående talande kvinna som behöver stöd i sin vardag.
Du bör ha körkort och bil då Bussförbindelsen inte är så bra.
Din Förlängda Arm AB är ett Norrbottniskt företag med kunder över hela Sverige.
Företaget startades 2003 och har efter det växt och är nu en av dom största privata assistansanordnarna i Norrbotten.
Ledorden i vår verksamhet är trygghet, kunskap, inflytande, närhet och glädje. Vi på Din Förlängda Arm söker sommarjobbare inför sommaren 2022.
Har du jobbat som personlig assistent tidigare eller är du nyfiken på att prova på jobbet som personlig assistent kan detta vara jobbet för dig!
För oss på Din Förlängda Arm är din personliga lämplighet och inställning viktigare än din yrkesvana. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Råneå". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Din Förlängda Arm I Norr AB
(org.nr 556514-9282), http://www.dfarm.se
Skutgatan 2 (visa karta
)
973 41 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Din Förlängda Arm i Norr AB Jobbnummer
10024311