Personlig assistent i Mölndal/Göteborg- timvikarie
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mölndal Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mölndal
2026-07-10
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Vi söker nu ytterligare en timvikarie som kan arbeta vid sjukdom, semester och annan ledighet. Till hösten finns även en mindre helg tjänst på ett rullande 6-veckorsschema, med goda möjligheter till fler arbetspass vid behov. Tjänsterna består främst av dagas.
Är du social, engagerad och trygg som person? Tycker du om samtal över en kopp kaffe, uppskattar ett lugnt bemötande och trivs med att laga god husmanskost med kött- och fiskrätter?
Du kommer att arbeta hos ett aktivt par där båda har funktionsnedsättning. Arbetsuppgifterna består av att skapa en trygg och fungerande vardag genom bland annat matlagning, städning, personlig omvårdnad, förflyttningar samt att följa med på aktiviteter och utflykter.
Vi söker dig som:
Talar och förstår svenska helt obehindrat (100 % flytande), då en av uppdragsgivarna har en svår hörselnedsättning.
Är kvinna, eftersom arbetet omfattar personlig hygien.
Är fysiskt och psykiskt stark.
Gärna har erfarenhet som personlig assistent, men vi värdesätter personkemin allra högst.
Vi vill därför att du berättar lite om dig själv i ditt personliga brev – vem du är som person är minst lika viktigt som vad du har arbetat med tidigare.
Arbetstider
Främst dag pass kl. 08.30–16.00 och 07.30–15.00, men även kvälls- och nattpass kan förekomma:
16.00–22.00
22.00–07.00
16.00–07.00
Varmt välkommen med din ansökan!
• --Publiceringsdatum2026-07-10Om företaget
Hållbar personlig assistans
Vi på Inkludera assistans arbetar för att göra vardagen enklare för människor som behöver personlig assistans. Genom att vara nära, lyhörda och tydliga skapar vi assistans som utgår från varje människas behov, önskemål och sätt att leva sitt liv.
För oss handlar personlig assistans om mer än stöd i vardagen. Det handlar om trygghet, självbestämmande och möjligheten att leva ett liv på egna villkor. Därför söker vi medarbetare som vill vara med och göra verklig skillnad, varje dag.
Som anställd hos oss blir du en del av en organisation där relationer, förtroende och respekt står i centrum. Vi tror på raka besked, tydlig kommunikation och ett närvarande ledarskap. Vi vet att bra assistans börjar med medarbetare som trivs, känner sig trygga och får rätt förutsättningar att göra sitt jobb.
Vi är ett ägarlett assistansbolag med verksamhet över stora delar av Sverige. Vårt fokus är långsiktighet, kvalitet och hållbar assistans – för både kunder och medarbetare. Vi är inte störst. Vi försöker vara rätt.
Oavsett om du har lång erfarenhet av yrket eller är nyfiken på att arbeta som personlig assistent hoppas vi att du vill veta mer om oss. Kanske är det här nästa steg för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942)
431 33 MÖLNDAL Arbetsplats
Inkludera Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9999768