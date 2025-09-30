Personlig assistent i Järna
Trygg, lyhörd kvinna med humor sökes!
Jag behöver en ny personlig assistent och söker dig kvinna som är 50-60+ till en deltidstjänst på ca 13-16 timmar per vecka.
Jag själv är en 60-plussare som bl. a gillar trädgårdsarbete, matlagning, hundar och shopping.
Behöver dig som kan vara mina armar och ben i allt i min vardag, allt från hygien och förflyttningar (hjälpmedel finns) till alla sysslor i ett hem samt promenader.
Utbildning inom omsorg är inget krav alls utan det viktiga är att vi klickar.
Däremot behöver du vara bilburen för jag bor på landet, gilla hundar eftersom vi har en hund i hemmet. Du får gärna dela mina intressen och gärna vara pigg, glad, ha god fysik samt bo nära mig. Jag bor mellan Järna och Nykvarn, så om du bor i de områdena eller i Gnesta eller runt Södertälje är det optimalt.
Tjänsten är som sagt på 13-16 timmar per vecka uppdelade på ett dagpass 06.00-16.00 och ett kvällspass 14.00-19.00. Gärna vilja jobba storhelger.
