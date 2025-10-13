Personlig assistent i Göteborg
Vi söker nu kvinnliga assistenter som vill jobba med en flicka som lever med ett omfattande omvårdnadsbehov i stadsdelen Bergsjön i Göteborg. Som assistent får du chansen att hjälpa en person till att få leva ett liv på samma villkor som andra så långt det går.
Om uppdraget I rollen som assistent hjälper du vår uppdragsgivaren med allt från omvårdnad, hygienrutiner, förflyttningar, användning av olika hjälpmedel, hjälp vid aktiviteter, m.m. flickan har Retts syndrom och behöver assistans dygnet runt. En viktig del av assistansen är att säkerställa att flickans andningshjälp sköts enligt rutin då hon andas med hjälp av en trakealkanyl. Insatserna kring flickans trakeostomi förutsätter stor omsorg och noggrannhet. Arbetsplatsen är i familjens hem och var än uppdragsgivaren befinner sig.
Vem är du som sökande Vi söker dig som har erfarenhet av vård och omsorg och en personlig lämplighet för uppdraget. För oss betyder det att du är ansvarsfull, empatisk och lyhörd. Det är viktigt att du både är punktlig och kan passa tider men även flexibel för att ibland kunna hoppa in för att täcka luckor i bemanningen. Vi ser att du är trygg som person och har integritet. Du kan arbeta både självständigt och samarbeta med andra.
Önskvärt är även att du har god fysik, är glad och positiv. Personkemin och samspelet mellan dig som assistent och uppdragsgivaren är avgörande för kvaliteten och upplevelsen av arbetet. En central del av detta är kommunikation, därför ser vi att du som assistent behärskar både svenska och Kurdiska.
Vårt erbjudande till dig Novum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund vars ambition är att göra skillnad för individen, branschen och i samhället.
Som en del av Novum Assistans är du delaktig som medarbetare genom regelbundna arbetsplatsträffar där utveckling av uppdragen sker. Vi som assistansbolag skapar förutsättningar för de uppgifter som assistansen kräver, i fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget. Du som assistent får därmed möjlighet till personlig utveckling både som individ och i din yrkesroll som personlig assistent.
Timanställning med varierande arbetstider och du förväntas kunna arbeta dag, kväll och nattpass baserat på din schemaläggning. Arbetstiderna är 08-15, 15-22 och 22-08. Nattetid förutsätts du som assistent vara vaken och aktiv under hela arbetspasset.
Urvalsprocessen sker löpande och mer information om uppdraget fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse. För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.
