Personlig assistent i centrala Hässelby
IGS Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos IGS Assistans AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Bor du i eller nära Hässelby och behöver ett extrajobb? Då har du nu möjligheten att arbeta som personlig assistent redan nu i juni och även fortsättningsvis över sommaren och hösten.
Du arbetar då hos "M" som är i 60 års åldern och delar lägenhet med sin man och katt i Hässelby Villastad. "M" har ett omfattande rörelsehinder och har behov av assistans dygnet runt. "M" kommunicerar genom en taldator och har mycket begränsat samt otydligt tal. Därför är det viktigt att du har en god grund i svenska språket.
I arbetsuppgifterna ingår att assistera i alla, både planerade och oplanerade, moment i "M:s" liv. Dels ingår nära personlig assistans, såsom intimhygien, munhygien samt påklädning. Dels när "M" åker på olika aktiviteter utanför hemmet. Utöver detta ingår allt i ett hem förekommande uppgifter.
Som personlig assistent är du en mycket betydelsefull person i "M:s" liv. Egenskaper som beskriver dig är att du är ansvarsfull, både gentemot "M:s" behov, men också i förhållande till dina kollegor vad gäller arbetsuppgifternas utförande.
Vidare är du tålmodig, dvs att du tar dig tid att lyssna in "M:s" behov och önskningar, inte stressar upp dig och är beredd på att ändra i planeringen om det behövs. Din empati yttrar sig genom din förmåga att sätta dig in i en annan persons situation samt att du kan lyssna in andras önskemål. Du ska till din natur vara en lugn person som kan öka tempot om situationen kräver det. Det är också viktigt att du har ett uttalat ordningssinne i de arbetsuppgifter du utför. Det är ett plus om du tycker om musik och har humor. Har du körkort är det en merit!
Kunskap om akvarieskötsel är väldigt meriterande.
På grund av det nära assistansbehovet är endast kvinnliga sökanden aktuella.
Du erbjuds en timanställning, där du till en början kommer arbeta dubbelt tillsammans med en annan assistent. Passen är primärt förlagda: 08:30-16:00, 16:00-22:00, 22:00-08:30 med dubbel 11:00-16:00. Störst behov finns just nu på dagtid.
Personlig mognad och livserfarenhet är premieras. Det är mycket meriterande om du bor nära nordvästra Stockholm.
Sök endast om du bort inom rimligt avstånd!
Obs! Giltig legitimation måste visas innan avtal skrivs samt belastningsregister. Ansök redan nu så du har det klart:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
IGS Assistans är ett privat företag med över 25 års erfarenhet inom personlig assistans. Vi har idag ca 300 anställda och sitter i ljusa, fräscha kontorslokaler vid Globen i Stockholm, med plats för personalmöten och utbildningar. Vi lägger stor vikt vid kundens individuella önskemål och självbestämmanderätt samt erbjuder utbildningar och friskvårdsbidrag till vpra anställda. IGS Assistans är ett företag som satsar hårt på god kvalité med mångfald och utvecklingsmöjligheter.
Endast personer som är intressanta för en intervju kontaktas, intervjuer sker löpande så ansök snarast. Tim-lön enligt individuell överenskommelse. Kollektivavtal med Kommunal finns.
Genom att ansöka samtycker du till att IGS Assistans AB sparar dina personuppgifter under rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Bifoga CV och personligt brev via mejl!
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS 1076". Arbetsgivare IGS Assistans AB
(org.nr 556768-0318)
165 75 HÄSSELBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Igs Assistans AB Jobbnummer
9940596