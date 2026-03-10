Personlig assistent i Bjärred: Timanställd/semestervikarie
2026-03-10
Jobba med omtanke - Bli personlig assistent i Bjärred
Vi söker nu en ansvarsfull personlig assistent till en man i Bjärred. Vi söker dig som kan hoppa in vid ordinarie personals planerade och akuta frånvaro.
På kundens önskemål ser vi gärna att du som söker är äldre. Du bör ha förmåga att vara inlyssnande och ha tålamod. Tidigare erfarenhet inom vård och omsorg, särskilt arbete med personer som haft stroke och har afasi, är meriterande. Det är också viktigt att personkemin stämmer och att du trivs i rollen som stöd i någon annans vardag.
Din roll som personlig assistent innebär att ge individuellt anpassat stöd i vardagen utifrån kundens behov och önskemål.
Arbetstider
Arbetstiderna är förlagda under dagtid på vardagar.
För semestervikariatet är arbetstiderna förlagda främst tisdagar och torsdagar kl. 09-16. Publiceringsdatum2026-03-10Profil
För att du ska känna dig trygg i rollen ser vi att du gärna:
Har tidigare erfarenhet som personlig assistent eller liknande yrke
Har förmåga att arbeta självständigt och är ordningsam
Har körkort för manuell bilÖvrig information
Det är meriterande med erfarenhet av arbete med strokepatienter och kunskap om afasi
Du får gärna tycka om matlagning
Vill du bli en viktig del i någon annans vardag och arbeta i ett företag där omtanke står i fokus? Skicka då in din ansökan med CV och personligt brev.
För arbete som personlig assistent hos oss krävs utdrag från belastningsregistret enligt lagen om registerkontroll vid arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning.
Urval och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Observera att vi inte har möjlighet att besvara alla frågor via telefon eller e-post på grund av sekretess. Mer information om tjänsten och kunden lämnas vid en eventuell anställningsintervju.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post eller telefon.
Företagsinformation
Vi på Omtanken i Skåne AB erbjuder personlig assistans med personlig service och ett genuint engagemang. Vår utgångspunkt är alltid att brukarens behov och önskemål ska stå i centrum - det är grunden i allt vi gör.
Vi utför personlig assistans med stor respekt för människovärde och personlig integritet. Hos oss möter du det lilla assistansbolaget med stort hjärta, hög tillgänglighet och en närhet som gör skillnad - både för våra brukare och våra medarbetare.
Vår värdegrund:
Vi vill att både brukare och medarbetare ska känna sig sedda, hörda och bekräftade för den de är. Det skapar trygghet, kontinuitet och en assistans av hög kvalitet. Så ansöker du
