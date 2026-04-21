Personlig assistent i Ale kommun.
Konsensus Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ale
2026-04-21
Vi behöver nu förstärkning till en av våra härliga uppdragsgivare bosatt i Ale kommun. Hon lever med assistans dygnet runt till följd av en CP-skada. Uppdragsgivaren sitter i rullstol och behöver praktiskt stöd i allt vad livet innebär. Allt från personlig hygien och lugna hemmakvällar till resor och konserter ingår i arbetsbeskrivningen. Hon bor i en egen lägenhet vilket arbetet utgår ifrån, men ibland befinner ni er på annan ort då uppdragsgivaren tycker om att leva ett aktivt liv.
Vem är du?
För att passa för rollen så tror vi att du är en positiv tjej som är någonstans 20-40år gammal. Du har stor förståelse för uppdragsgivarens självbestämmande och integritet. För att kommunikationen mellan dig och uppdragsgivaren ska fungera så är det av största vikt att du kan kommunicera på svenska obehindrat i tal och skrift.
Manuella lyft förekommer i arbetet så du behöver vara någorlunda fysiskt stark.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, därav krävs ingen tidigare erfarenhet av yrket även om det kan vara meriterande.
På grund av integritetsnära arbete och uppdragsgivarens önskemål så tar vi enbart emot kvinnliga sökanden. Publiceringsdatum2026-04-21Om tjänsten
Vi söker 3st personliga assistenter till varsin tjänst om ca 50%. Arbetet är förlagt med till största del dygnspass med sovande jour. Arbetet förläggs alla dagar och tider på året, där helgarbete är en obligatorisk del.
Varmt välkommen med din ansökan till vår mejl. Glöm inte att ange referens U068.
Konsensus Personlig Assistans
Konsensus Personlig Assistans är arbetsgivare och anordnare av assistansen. Vi är en assistansanordnare med stark värdegrund och stor kompetens i frågor som rör personlig assistans. Kunskap, Engagemang och Respekt är ledorden som genomsyrar hela verksamheten och allt vi gör. För oss är dessa ledord avgörande i strävan efter att uppnå kvalitet i varje uppdrag och i varje assistanssituation.
Våra assistenter är nyckeln till att den personliga assistansen ska hålla den höga kvalitet som vi eftersträvar. Som nyanställd hos oss på Konsensus Personlig Assistans kommer du att få introduktion så att du lär dig dina nya arbetsuppgifter, om uppdragsgivarens behov och önskemål i assistansen. Inom Konsensus Personlig Assistans ser vi arbetsmiljöarbete och våra anställdas möjlighet till kompetensutveckling som ett viktigt led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Som personlig assistent hos oss kommer du att erbjudas stöd och fortbildning i syfte att skapa trygghet för både dig i din yrkesroll och för vår uppdragsgivare.
Vi tillämpar individuell lönesättning och följer kollektivavtal mellan Fremia-Kommunal. Trivsel, samhörighet och utveckling är viktigt hos oss på Konsensus och vi vill erbjuda våra anställda ett kontinuerligt stöd och möjlighet till utbildning/fortbildning och friskvård.
Vill du veta mer om Konsensus Personlig Assistans är du välkommen att besök vår hemsida www.konsensus-assistans.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
E-post: rekrytering@konsensus-assistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "U068". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Konsensus Personlig Assistans AB
(org.nr 556939-4652) Kontakt
Uppdragsansvarig
Olympia Thurfjell olympia@konsensus-assistans.se 070-421 04 19 Jobbnummer
9867169